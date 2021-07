To se může stát jenom u nás! Anglie, náš vzor. Nebo je to trochu jinak?

To nejvýraznější si Anglie nechala na konec – řádění fanoušků plné násilností v souvislosti s finále proti Itálii. Ano, řeč je o té Anglii, která co do práce s diváky platí za učebnicový model, téměř ideál.

Ostuda, nepochybně. Někdo to dává do spojitosti s brexitem a vypuštěním negativních nálad do společnosti. To je jenom těžko prokazatelná souvislost, spíš argumentační faul.

Tyto čerstvé události jsou však zároveň docela vhodnou příležitost k připomenutí, že fotbal se nedělí na ten český, prohnilý, a západní, vzorný. Že oblíbená věta „To se může stát jenom u nás“ většinově neplatí. Téměř vše, co se děje v Česku, nalezne paralelu tam, kde jsme se po Listopadu naučili hledat vzorce chování.

V Evropě, které se říká vyspělá.

Je tedy pravda, že v Česku aktuálně probíhají dvě kauzy s dvěma nejmocnějšími fotbalovými bossy nedávné minulosti. Na úrovni policejního vyšetřování se řeší kauza kolem Romana Berbra, českého fotbalového černokněžníka. Defraudace, ovlivňování utkání, nelegální sázení a nejenom to. Síla.

A rovněž v běhu je případ někdejšího předsedy Miroslava Pelty ve věci sportovních dotací, který dalece přesahuje čistě fotbalové hřiště. Tady ovšem opatrně, protože probíhající soud zatím rozhodně neprokazuje, že by z lavice obžalovaných měla vést cesta do vězeňské cely.

Teď se však podívejme do zahraničí, stačí na posledních pět let, co se děje