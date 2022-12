Na MS se chybovalo, radují se sudí v Česku. Ponaučení ale zní: pískat méně

KOMENTÁŘ ONDŘEJE ŠKVORA | Rozhodčí dělají chyby i na mistrovství světa. To muselo tepané české sudí potěšit a ostatní vést alespoň trochu k zamyšlení. Přesto platí, že tuzemská rozhodcovská elita zaostává a měla by se z katarského příkladu poučit. A nemělo by už vůbec zapadnout, že vinu za přehmaty českých arbitrů nesou i kluby.