Čtyřka pro Olayinku. Vzhledem k jiným verdiktům komise to dává smysl

BLOG ONDŘEJE ŠKVORA | Skoro to ani jinak dopadnout nemohlo. Disciplinární komise vypsala Peteru Olayinkovi dovolenou v délce čtyř týdnů. Vzhledem k jejím nedávným předchozím verdiktům dává takový trest smysl. Menší být těžko mohl, leda o něco vyšší. Proč?

Pohledy lidí se určitě liší. Tedy shodnou se, že slávista rozhodně ustřelil a bez postihu vyváznout nemůže. Jeho výše pak už dělá ony rozdíly.

Jeden by řekl, že udeřit zblízka a poměrně razantně soupeře hlavou do hlavy si žádá vysoký trest. Že to je nebezpečné a mohlo dojít ke zranění, třeba zlomenině nosu, otřesu mozku. Takže vysoký flastr, už třeba jenom kvůli prevenci.

Jiný by namítnul, že sice ano, ale v důsledku že se nic nestalo a třeba už dva, nanejvýš tři zápasy distancu fotbalista zásadně pocítí.

Jenže ať tak, nebo jinak, je to jedno. Disciplinární komise musí ctít zásadu kontinuity, dělat rozhodnutí, která jsou v souladu s předchozími verdikty. Sama opakovaně připomíná, že jedná s ohledem na svou minulou praxi. Pojďme se tedy podívat na tři předešlé případy z této sezony.

V prvním kole se sparťan Jan Kuchta jemně prošel po hlavě libereckého gólmana Oliviera Vliegena. Před komisí se snažil obhájit, že se nejednalo o úmysl, že na gólmana kvůli obránci dobře neviděl a že se snažil dohrát balon, ale neuspěl. Po právu byl shledán vinným a dostal trest na pět zápasů.

V říjnovém třetím kole domácího poháru sparťan Jan Fortelný v Domažlicích strčil hlavou do hlavy domácího hráče. Typově nejpodobnější zákrok s tím Olayinkovým, avšak hodně rozdílný, co se týče intenzity. Dostal dva zápasy.

V zatím předposledním kole dal budějovický Lukáš Čmelík facku olomouckému Janu Vodhánělovi. Lehoučkou, ovšem jasnou. Nezahraje si kvůli tomu třikrát.

A teď si všechny tři případy porovnejme s Olayinkovým počínáním. Asi se shodneme, že jde o horší provinění než u Čmelíka i Fortelného. Síla úderu je u slávisty jednoznačně vyšší. A možná se shodneme, že jde o menší provinění než u Kuchty. Tam sice nebyla taková intenzita, ovšem podrážka kopačky je větší zbraní než hlava.

Proto čtyři zápasy nucené pauzy dávají smysl.

Každý ví, že zrovna ten čtvrtý je nejzajímavější. Slavia po venkovní Olomouci, domácím pohárovém semifinále s Bohemians a rovněž domácí lize proti Mladé Boleslavi jede na Spartu. K jednomu z nejsledovanějších derby poslední doby. Nevíme, co bude za tři týdny, ale teď to vypadá, že se Sparta po delším čase pere o titul nejlepšího týmu v Česku.

Taky proto je škoda, pro derby i pro ligu, že u toho bude chybět patrně nejlepší slávista jarní části sezony. Ale na to se disciplinárka nemohla ohlížet.