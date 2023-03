Trest pro Olayinku: za úder hlavou přijde i o derby. Fillo dostal víc

Olayinka v Liberci neudržel emoce a po ataku na Gigliho Ndefeho byl vyloučen. „Je to nepochopitelný zkrat, který se mu za těch pět let tady ještě nestal, řešit to s ním budeme a zajímá mě, jaký měl důvod, že takhle reagoval,“ zlobil se trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Olayinka přijde o ligové souboje s Olomoucí, v Mladé Boleslavi a na Spartě, chybět bude i v semifinále MOL Cupu proti Bohemians. Po uplynutí poloviny trestu ještě ovšem může požádat o prominutí zbytku. Slavia na Twitteru uvedla, že se proti čtvrtečnímu rozhodnutí odvolá.

Šéf disciplinárky Richard Baček však řekl, že případná prosba o prominutí poloviny trestu zřejmě úspěšná nebude. „Naše komise rozhoduje v těchto případech kladně jen velice zřídka. Z toho si můžete dovodit, že šance na úspěch je spíš nižší, než vyšší,“ sdělil.

Olayinkovi při rozhodování o výši trestu uškodilo i chování před hlavičkou Ndefemu, kdy se marně dožadoval penalty. „Jednoznačně a shodně s delegátem utkání i Komisí rozhodčích jsme konstatovali, že u hráče Petera Olaiynky se jednalo o simulovanou situaci,“ vysvětlil Baček.

Zkušený zlínský záložník Fillo prožívá mizerné jaro, během posledních dvou zápasů schytal za sedm odehraných minut dvě červené karty. Po vyloučení proti Spartě dostal trest na dvě utkání, pak se hned nechal vyloučit i na půdě Slovácka. Pětizápasová stopka znamená, že příště může naskočit až v posledním kole základní části.

V úvodu této sezony dostali distanc na pět soutěžních duelů rovněž sparťan Jan Kuchta za šlápnutí na hlavu libereckého gólmana Oliviera Vliegena a zlínský Martin Cedidla za surový faul na slávistu Ewertona.