Ďáblův advokát? Svoboda „žehlí“ úlet v televizi: Neměl jsem den, odpusťte mi

Tímhle rozhovorem v televizi si někdejší olympijský vítěz a současný předseda Komise sportovců Českého olympijského výboru David Svoboda dost zavařil. Vyplynulo z něj totiž, že souhlasí s názorem Mezinárodního olympijského výboru, aby se ruští a běloruští sportovci mohli účastnit Her v Paříži 2024. Opíral se dokonce o anketu mezi českými sportovci, která prý nevyzněla jednoznačně. Za to si okamžitě vysloužil pořádnou porci kritiky nejen od kolegů sportovců.

V situaci, kdy se řada evropských národních olympijských výborů včetně toho českého opírá do postoje Mezinárodního olympijského výboru (MOV) umožnit ruským a běloruským sportovcům návrat do soutěží a také na olympijské hry, bylo toto vyjádření víc než nešťastné.

Olympijský vítěz v moderním pětiboji z Her v Londýně 2012 David Svoboda šel ve středu do České televize promluvit o úterním doporučení MOV a jeho šéfa Thomase Bacha umožnit ruským a běloruským sportovcům návrat do soutěží a případně pak i na olympijské hry v Paříži příští léto. Šéf Komise sportovců při Českém olympijském výboru (ČOV) svými větami ale za současné napjaté situace ještě víc rozdmýchal oheň v českém prostředí.

Z jeho vystoupení totiž vyplynulo, že on sám je pro návrat sportovců agresora války na Ukrajině, protože ve sportu a na olympijských hrách zvlášť by se neměla řešit státní příslušnost a už vůbec ne politické názory.

„Můj osobní názor je i v souladu s tím, jak vlastně otočil Mezinárodní olympijský výbor během toho roku a aktuálně doporučuje účast Rusů a Bělorusů. Protože dobře ví, nebo zástupci a funkcionáři vědí, že není možné účast zakázat, a neporušit tím všechny dokumenty, ke kterým se zavázali,“ zněla jeho odpověď na to, zda on sám je pro návrat Rusů a Bělorusů.

Narážel přitom mimo jiné na Olympijskou chartu, která ale také nabádá k vytváření mírové společnosti. A to Rusko a Bělorusko na Ukrajině jednoznačně porušují. Podle Svobody by se ale na vyloučení agresorských zemí z Her musel shodnout celý svět, což se momentálně neděje. Navíc prohlásil: „Ten válečný konflikt stále probíhá. A jak víme, tak první obětí každého válečného konfliktu je pravda.“ Na upozornění moderátorky ČT, že valné shromáždění OSN opakovaně v rezolucích odsoudilo agresi Ruska vůči Ukrajině, reagoval Svoboda slovy: „Může to být klidně mýlka, co já vím.“

Přišel i s tím, že Komise sportovců má k dispozici anketu mezi českými sportovci, která nepřinesla jednoznačný názor na to, že by se zmíněné národy Her účastnit neměly. „Udělali jsme rychlý dotazník ohledně toho, jak se olympionici a členové českého olympijského týmu staví k účasti Rusů a Bělorusů jak v olympijských kvalifikacích, tak případně i na olympijských hrách v Paříži. Zúčastnilo se 208 sportovců a výsledky byly nejednoznačné. Není proto možné zaujmout nějaké plošné stanovisko,“ řekl Svoboda.

Tímto vystoupením ale naštval mnohé sportovce, i kolegy z komise. „Myslím, že je důležité, aby zaznělo, že dnešní rozhovor Davida Svobody není stanoviskem Komise sportovců ČOV, které jsem i já členem. Bohužel to tak vypadá. Můj názor zůstává stejný. Ne ruským sportovcům, dokud bude válka a dokud ji neodsoudí jakýmkoliv prohlášením,“ napsal na Twitteru kajakář Vavřinec Hradilek.

V podobném duchu reagoval i další člen komise, také vodní slalomář Lukáš Rohan. „Tohle není postoj za všechny… Prvně si to ale musíme vyjasnit mezi sebou. Je to na místě. Můj postoj se nijak nemění, znovu se budu opakovat, ale není k tomu absolutně žádný důvod. Málo vypovídající doporučení od MOV pouze potvrdilo jejich zoufalost,“ napsal stříbrný medailista z Tokia 2021.

Kritika se na jeho slova snesla také z ministerstva obrany, stále trvající stanovisko, že Rusové a Bělorusové na Hry nepatří, připomněl také ČOV a přidala se i Národní sportovní agentura. I po těchto reakcích Svoboda vydal na svém Facebooku prohlášení, kterým se vše snažil vysvětlit a napravit.

„Rád bych uvedl na pravou míru moje vyjádření v České televizi ohledně účasti ruských a běloruských sportovců na nadcházejících hrách v Paříži 2024. Byl jsem pozván, abych se vyjádřil k aktuálnímu postoji MOV, který připouští účast těchto sportovců pod neutrální vlajkou. Rozumím racionálním důvodům, které MOV k tomuto postoji vedou, ale nejsem obhájcem MOV ani ruských a běloruských sportovců,“ napsal bývalý moderní pětibojař.

Vyjádřil také zklamání nad dlouhodobým nedodržováním Olympijské charty a dodal: „V žádném případě neschvaluji válku na Ukrajině ani nemám důvod obhajovat politiku Ruska nebo Běloruska. Jde mi pouze o obranu nevinných sportovců, a aby politika do sportu co nejméně zasahovala. Bohužel, některá moje vyjádření vyzněla nešťastně a zřejmě způsobila zcela jiný dojem, než jak jsem to měl v úmyslu. Do domnělé pozice ‚ďáblova advokáta‘ ruských sportovců jsem se dostal jen svojí nemotorností v rozhovoru. Neměl jsem den. Nebojte se, nejsem na špatné straně. Odpusťte mi prosím ten úlet a nezlobte se na mě. Díky.“

Podle reakcí na sociálních sítích mu ale mnozí neodpustili.

Anketa mezi sportovci

(v rychlém dotazníku odpovídalo 208 sportovců) Postoj k účasti ruských a běloruských sportovců na Hrách v Paříži 2024 a olympijských kvalifikacích Jsem PROTI jejich účasti bez výjimky 49 % Jsem PROTI jejich účasti v případě, že veřejně schvalují nebo podporují válku na Ukrajině 8 % Jsem PRO jejich účast, ale pouze pod neutrální vlajkou a po distancování se od války na Ukrajině 31 % Jsem PRO jejich účast bez omezení 8 % Nechci se vyjadřovat 4 %