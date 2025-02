Neuznaný gól Slavie? Správně, tvrdí komise. Ogbu držel Holcovi ruku

Sudí v nedělním utkání 22. kola první fotbalové ligy správně neuznali druhý gól pražské Slavie proti Ostravě kvůli faulu na brankáře Dominika Holce. V komuniké to uvedla komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR. Ve stejném zápase podle ní domácí záložník Oscar Dorley správně nedostal čtvrtou žlutou kartu v sezoně, která by ho připravila o šlágr v Plzni. Komise také posvětila nenařízení pokutového kopu pro Plzeň v úvodu duelu v Teplicích a neudělení druhé žluté karty pro sparťana Martina Vitíka v Karviné.

Slávisté za stavu 1:0 v 53. minutě po velké skrumáži ve vápně dotlačili míč do sítě. Sudí Lukáš Nehasil nejprve nedovolený zákrok nesignalizoval, ale po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace ze záznamu gól odvolal kvůli útočnému faulu obránce Igoha Ogbua na Holce.

Verdikt se nelíbil slávistickému trenérovi Jindřichu Trpišovskému, podle komise ale sudí branku neuznali správně. „Hráč domácího družstva držel ruku brankáře hostí, současně do něj vrazil a tím mu znemožnil provést brankářský zákrok,“ konstatovala komise.

Ve stejném utkání na konci 58. minuty Oscar v souboji zasáhl rukou do hlavy ostravského záložníka Michala Kohúta. Pokud by dostal žlutou kartu, bylo by to čtvrté napomenutí v ligové sezoně, které by ho vyřadilo z nadcházejícího duelu v Plzni.

Nehasil pouze odpískal Oscarův faul a k trestu nesáhl, podle komise se ale dokonce ani nejednalo o nedovolený zákrok. „Rozhodčí chybně nařídil přímý volný kop ve prospěch hostujícího družstva. Hráč domácích se nedopustil přestupku vůči hráči hostujícího družstva, což je patrné z detailních záběrů. Jednalo se o běžný souboj o míč,“ uvedla komise.

V páté minutě utkání v Teplicích domácí Michal Bílek přistrčil ve vlastním vápně plzeňského Lukáše Hejdu, který se snažil hlavičkovat po centru ze strany. Sudí Dominik Starý penaltu nenařídil a komise mu dala za pravdu.

„Hráč domácího družstva přistrčil hráče hostí, nejednalo se ale o zjevný přestupek. VAR (videorozhodčí) správně neintervenoval,“ uvedla komise ke spornému momentu v utkání, které nakonec Plzeň vyhrála 2:0.

V sobotním duelu v Karviné v 21. minutě nastavení sparťan Vitík při snaze vystřelit bolestivě nakopl domácího Jiřího Fleišmana. Sudí Dalibor Černý faul odpískal, ale hostujícímu obránci druhou žlutou kartu, která by znamenala vyloučení, neudělil. Pražané v závěru udrželi těsnou výhru 3:2.

„Rozhodčí správně nařídil přímý volný kop pro domácí. Hráč hostujícího družstva ve snaze vystřelit na branku kopl holení hráče domácích. Případné udělení žluté karty je v této situaci v kompetenci rozhodčího, nejednalo se o přestupek na taxativní udělení žluté karty,“ vysvětlila komise.

Podle schváleného manuálu se komise vyjadřuje vždy ke čtyřem situacím z jednoho ligového kola, které vyberou média. Další momenty veřejně nekomentuje a vyhodnocuje si je interně.