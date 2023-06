RedFace jako zavrženíhodný bizár? Dejte mu čas, aby se poučil z úletů

Za celým projektem znovuzrozeného RedFace stojí spásná myšlenka: ukázat Česku nadějné bojovníky či propagovat krásu boxu a jiných, méně sledovaných disciplín. Profesionálové jako Gabriel Varga, Kateřina Čavajdová nebo Frederico Komuenha při první „předváděčce“ skutečně ukázali obdivuhodné výkony. Jenže pokud by organizátoři zůstali pouze při této vizi, nepříjemně si namlátí. Brzy by narazili na realitu a nezájem fanoušků. Z projektu by se stala nalévárna financí, prodělával by.

Promotér Petr Diviš je však kromě milovníka bojových umění v první řadě byznysmen. Proto se svou skupinou vykročil i cestou influencerů a zavedl formáty, které mají vzbudit poprask a přilákat publikum. Na papíře to celé vlastně dává smysl. Diváci si srovnají amatérské a profesionální výkony, najdou si své nové oblíbence na bojové scéně. Výše zmíněná jména proniknou do povědomí.

Pak ovšem nastává střet s praxí a ten v sobotu rozhodně nebyl ideální. Úvodní galavečer vykopnul duel influencerů Kolesa a Freescoota, který zároveň plní roli promotéra a moderátora. Pravda, původním sokem Kolesa měl být Max Green, jehož dle neověřených informací RedFace zlákala konkurence. Přesto je neomluvitelným faktem, že Koleso s Freescootem předvedli v telefonní budce nevyvedené divadlo, při němž druhý jmenovaný nechal svého soupeře zvítězit. Peklo, jak zněl název bizarního souboje, zažívali nanejvýš ti, kdo zápas sledovali.

Nahrané představení podrývá celkovou důvěryhodnost organizace. Těžko teď připadá v úvahu, že influenceři opravdu odevzdají v kleci maximum a vyhraje ten lepší. Stejně tak byla ještě před turnajem zinscenovaná barová potyčka mezi Adamem Raiterem a Kryštofem Novákem, účastníky hlavního zápasu. RedFace se proti jejich chování veřejně ohradilo, aby se nakonec ukázalo, že šlo o domluvenou akci a oba bijci chtěli zvláštním způsobem upozornit na zbytečnost trash talku. Neuvědomili si přitom, že podobnými kontroverzemi organizaci podřezávají větev.

Adam Raiter a Kryštof Novák Video se připravuje ...

Takže platí věta o pomyslném dnu? Ne tak zhurta. V tuto chvíli nejde ani tak o to, jak premiéra RedFace vypadala, ale zda se z ní dokážou organizátoři poučit. Je přímo nutné, aby neustále vyhodnocovali své kroky, rušili formáty, které zjevně nedávají smysl a ujistili se, že fanoušci dostanou přesně to, co očekávají. V moři umělé zábavy se totiž profesionální výkony doceňují složitě.

To souvisí také s propagací. Organizace by měla transparentněji vyjadřovat, které zápasy slouží pro pobavení a které naopak nabídnou nefalšovanou ukázku boje a vynikající talenty. Tak aby profíci dostávali řádný prostor na sociálních sítích a budovaly se rovněž jejich příběhy. Jejich sobotní výkony by si totiž právem zasloužily chválu a sledovanost.

Po prvním turnaji zároveň vyvstává zásadní otázka, zda RedFace dokáže udržet nastavený kurz a neustoupí od vize propagace bojových sportů ve prospěch sériové výroby extrémního bizáru. Největší zásah na sociálních sítích si totiž dle očekávání vysloužila plácaná přes zadky mezi představitelkami erotické sítě OnlyFans Kafuu a Peťulkou. I kdyby se na akci ukázala Lucie Pudilová, která svůj zápas zrušila pro zranění, těžko by vyšpuleným zadnicím konkurovala.

A tak bude myšlenka na přestup ke kontroverzním zápasům ve stylu Clash of the Stars stále lákavější. Pokud se jí Petr Diviš a spol. neubrání, mohou skutečně narazit na dno, jaké zmiňuje Novotný. RedFace nicméně slibuje, že se extrémem strhnout nenechá.