Zraněná Pudilová! Česka z UFC ruší duel v RedFace, vyhlíží netradiční roli

Lucie Pudilová je zraněná, zápas v UFC by to ale nemělo ohrozit

Měl to být její návrat na českou půdu. Zápasnice Lucie Pudilová si chtěla v organizaci RedFace už tuto sobotu střihnout grapplingový duel, který by ji připravil na další boje v prestižní UFC. Jenže k tomu nedojde. Rodačka z Příbrami si v přípravě poranila kotník, turnaje v pražské UNYP Areně se zúčastní pouze jako komentátorka a trenérka kubánského zápasníka Gabriela Castilla Vargase.

Jméno protivnice Pudilové organizátoři RedFace sice neoznámili, promotér Petr Diviš nicméně sliboval atraktivní duelu. „Celou dobu jsme čekali, zda se Lucka dokáže vyléčit a nastoupit. Měla mít zajímavou soupeřku z UFC. Bohužel to nevyšlo, můžeme se na Lucku ovšem těšit na dalším turnaji,“ odhalil další plány.

Nadcházející bitva čerstvě devětadvacetileté bojovnice v UFC by neměla být v ohrožení. „Zápas v UFC teď nemám, počítám s ním až na podzim,“ prozradila na počátku června.

Při premiérové akci RedFace se tak zapojí alespoň jako komentátorka. Zároveň bude v rohu Gabriela Vargase, který je pro české fanoušky velkou neznámou. „Ten je neskutečný, chtělo ho UFC i Bellator. Dostal vízum, tak jsme to zařídili a jsme za to nesmírně rádi. Dvakrát vyhrál panamerické hry, má černý pás v jiu-jitsu. Na Kubě je MMA zakázaný, takže o něm se nic nedočtete. Ale ti, co věděj… Budete koukat, co předvede,“ sliboval Diviš už v dřívějším rozhovoru pro web iSport.cz.

Navzdory absence Pudilové slibuje organizace zajímavou kartu s řadou sportovních i bizarních zápasů. Zároveň ovšem řeší první kontroverzní moment. Účastníci hlavního zápasu Kryštof Novák a Adam Reiter se totiž utkali předčasně, to když na sebe narazili v baru. RedFace se proti jejich jednání ostře ohradilo.

„Potyčka, která se odehrála, mezi Adamem Raiterem a Kryštofem Novákem, je zcela nepřijatelná a odporuje našim hodnotám a principům,“ uvedla organizace ve veřejném prohlášení na svých sociálních sítích.