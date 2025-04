Hlavní je, aby se Lukáš Sedlák z otřesně vyhlížející chvíle brzy vykurýroval. Zpráva, že byl na druhý den propuštěný z nemocnice do domácího léčení, všechny zahřála. O tom ani potom.

Tématem je nicméně i Pláňkův osud. Hradecký zadák Sedláka skutečně podkopnul. Zaháknul se levou nohou a k vychýlení rovnováhy pardubickému lídrovi pomohl i zapáčením rukou. Tím naplnil podstatu nepovoleného zákroku, za který padl vyšší trest do konce třetího zápasu semifinále.

Co dál? Bylo zjevné, že situací se bude zaobírat disciplinární komise. A že její soud jednu stranu určitě namíchne. Stalo se! Naštvaní jsou v Hradci, Pláněk si nezahraje osm zápasů.

Nejvyšší postih v aktuální sezoně

Jde o nejvyšší postih v aktuální extraligové sezoně, což se nutně pojí s tvrdým zobecněním: nic horšího letos soutěž nenabídla. Opravdu?

Kromě ataku jako takového se samozřejmě zohledňují rovněž následky a obráncova recidiva. V září komise řešila Pláňkův zákrok kolenem jednozápasovým flastrem, bek se pod drobnohled nyní dostal pošesté za uplynulých devět let. To není málo. Až dosud však čelil jen menším výstrahám, teď schytal mimořádně vysoký flastr.

Jestli spravedlivý, to je otázka za milion. Zkusme se zamyslet.

Při obdobném trestu se pochopitelně nevyhnete srovnání s předchozími fauly v extralize. Opravdu šlo o těžší přestupek, než jakým byl atak obránce Michala Houdka přímo na hlavu Marka Ďalogy z Brna? A co náraz vítkovického Marka Kaluse zezadu na sparťana Aarona Irvinga, který šel lebkou rovnou proti zdi? Stačily centimetry a z ledu by odjížděl ve stejně hrozivé pozici jako Sedlák. Jenže neodjíždel… takže Kalus nedostal ani zápas.

Co se týče bezohlednosti, kterou disciplinárka zmínila jako jeden ze zásadních faktorů pro udělení trestu, můžete zase vytáhnout provinění Marka Daňa z Třince. Konkrétně jeho podkopnutí obránce Vervy Kevina Czuczmana po vstřelené brance v předkole play off. Oběť o ničem nevěděla, jasný úmysl, navíc platí i předchozí recidiva. Přesto „jen“ dva zápasy mimo sestavu.

Kde našel Ujčík bezohlednost v Pláňkově chování? Akce se celou dobu jeví jako relativně běžný souboj. S výjimkou úplného závěru a kritického dopadu, na něm se zástupce Mountfield HK přičinil rukou, Sedlákovu hlavu přimáčkl rukavicí. Komise v tom zřejmě vidí víc než setrvačnost.

Jsem toho názoru proto, že při jiné argumentaci by podobně vysoký distanc postrádal smysl. Šlo by jednoduše o úlet. Následek sice vypadal hrozivě, recidiva existovala, pořád by ale hlavním předmětem zkoumání měl být zákrok samotný. Pokud ho komise shledala jako nebývalé zákeřný, nezbývá než rozhodnutí respektovat. Jestli ale soudila na základě čehokoliv jiného, je to chyba.