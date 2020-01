Akime, hoď ho do stroje. Litvínov v honbě za záchranou zabral | iSport.cz

S blížícím se závěrem základní části není a nebude o překvapivé výsledky nouze. Ovšem je to hlavně tím, že proud sílí a tonoucí se snaží chytit každého klacku. Namočené kluby třesou kasičkami, shánějí, kde se dá a narychlo importovaným posilám jsou ochotny zaplatit stejné peníze, jaké by je normálně stály za celou sezonu. Jenom když přijdou. Hlavně zachránit, co se ještě dá.

Akime, hoď ho do stroje, jako by zavelel asi trenér Vladimír Kýhos, než vyslal obránce Aliua na jednu z přesilovek. Nigerijský rodák s kanadským pasem pak obstaral zlomový gól na 3:1, byť za přispění teče Adama Jánošíka, jehož Litvínov nedávno vyhandloval s Plzní za Michala Moravčíka. Další cizinec v kádru ještě předtím na jednu branku přihrál a další na čáře vlastním tělem chytil.

Aliu a další ničím nezatížené posily jsou přesně tím, co Litvínov potřeboval. Stejně jako petardu na probuzení v podobě rozchodu se třemi zavedenými hráči – Kašparem, Mikúšem a Kubátem. Poněkud zatuchlá kabina si o průvan říkala. Situace si žádala otřást strnulostí a pohodlím hráčů, kterým možná připadalo, že mají svoje až moc jisté, za často luxusní smlouvy neodevzdávali, co by měli a co se očekává. Pro další to mohlo být přinejmenším varování, aby se víc snažili.

Možná, že se na Hlinkově stadionu měli k radikálním řezům najít odvahu už dřív. Ale hlavně, že se k nim rozhoupali. To Litvínovu uchovává naději.