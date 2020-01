Veterán Hübl oslavil rekord dvěma góly: Teď hlavně zachránit sezonu | iSport.cz

Poprvé po rošádě mezi Litvínovem a Plzní proti sobě nastoupili beci Michal Moravčík s Adamem Jánošíkem. I jeho diváci vyvolávali, možná i proto, že přispěl ke třetí brance domácích. Tečoval střelu Akima Aliua, jenž se poprvé představil taky na litvínovském ledě. Kromě této trefy na opačné straně vleže na čáře jednomu gólu zabránil. Zaskvěl se i nezmar Viktor Hübl. V základní části navíc nastoupil k 1034. utkání základní části, což je nový rekord.

Z posledních tří utkání máte sedm bodů, předtím jste sedmkrát za sebou prohráli. Co vás nastartovalo?

„Došlo ke změnám, to vždycky pomůže, něco jsme si vyříkali v kabině i s trenéry. Snažili jsme se nějak semknout. Už předtím naše výkony nebyly špatné, možná se k nám přiklonilo i štěstí, šli jsme tomu naproti. Vrátilo se nám to i bodově. Jen tak pokračovat, hrát poctivě, bojovat a věřím, že se posuneme někam do klidnějších vod.“

K vítězství jste pomohl dvěma góly, trefil jste se po jedenácti zápasech. Ulevilo se vám?

„Já tohle v hlavě nenosím. Ani jsem nevěděl, že jsem nedal takovou dobu gól. Ve svém věku se v tom nehrabu. Vím, že to je pak ubíjející. Góly vždycky nějak přijdou. Zajímá mě hlavně výsledek. Když k tomu člověk přispěje, je to pěkný. Pocit mám výborný. Potřebujeme každý bod, vyhráli jsme. Koukáme hlavně dolů, ať se odlepíme a hlavně zachráníme sezonu.“

A co rekordní zápas? Vnímal jste to?

„Taky ne, čísla nesleduju. Možná až po kariéře budu spokojený, až se ohlédnu, kolik jsem toho odehrál. Ale zatím to neřeším. Dokud hraju, snažím se to nějak užít.“

Oslavil jste to dvěma góly. Zápas vám sednul?

„Docela jo. Už dřív jsme měli nějaké šance, dopředu jsme nehráli špatně. Teď to tam konečně padlo a já přispěl i nějakým gólem. Celkově byla naše hra parádní. Plzeň má výborné přesilovky, kluci skvěle bránili v oslabení, perfektně pokryli jejich nebezpečné hráče. Juri (Jurčík) s Trávou (Trávníček) chodili hodně na Milana Gulaše. Moc toho neměl.“

Jak pomáhají poslední dvě posily Moravčík a Aliu?

„Viděli jste sami. Michal Moravčík je parádní bek, který nám spadl z čistého nebe. Hodně nám pomůže. Akim se do toho dostává, tentokrát to bylo o něco lepší, ještě dal gól. Hrál výborně.“

V pátek vás čekají Pardubice. To bude možná zápas roku…

„Tak bych to nebral. Ještě jedna čtvrtina zbývá, bodů tam je dost, ale důležitý zápas to určitě bude. Ideální by bylo přivézt co nejvíc bodů, abychom se od nich odlepili. Nemůžeme se však upínat jen na jedno utkání.“

