Repráky here, ale konečně si rozumíme. Spartě se pod Hořavou ulevilo | iSport.cz

Sami hráči během sparťanské krize přiznávali, že to mají v hlavách. Měli to v nich patrně i jinak, než dávali najevo. Části z nich se zajídal Kruppův jednoduchý systém, cítili se svazovaní, někteří si možná připadali nevyužití. Pak tady byla taky jazyková bariéra. Repráky here, ale stejně si nerozumíme, jako když spustíme po našem. Doplatil na to kdysi Ivan Hlinka v Pittsburghu, určitě to byl problém i ve sparťanské kabině. Krupp se snažil s hráči bavit taky o jiných věcech, než o tom, jak hrát oslabení. Zajímal se o jejich rodiny, nálady. Po propadáku v minulé sezoně mu bylo doporučeno, aby přitvrdil.

Miloslav Hořava bývá někdy líčen trochu jako svéráz národního lovu, ale výsledky za sebou má. Přišel do Sparty za jiné situace než před lety s Radimem Rulíkem, kdy se nedostávaly peníze a taky proto se potácela v dolní polovině tabulky. Dneska je na tom jinak, kádr se vyšperkoval, zkvalitnil. Možná v něm chybí víc prevítů typu brněnského Rákose, působí moc smířlivě. Pod Kruppem podle některých nehrál atraktivní styl, byť s ním dlouho vedl extraligu. Ale to už je minulost.

Hořava koučoval po návratu teprve první zápas, ale hráči jako by dostali novou chuť, chtěli se před trenérem ukázat, protože i tady se rozdělují příští role. Sparťané se proti Brnu snažili hodně držet na puku, hráli dobře dozadu, což v předchozích zápasech byl docela problém. Kdyby opět neselhali v koncovce, mohli mít tři body. Takhle umožnili brněnským uspavačům zasadit úder ve chvíli, kdy by to jeden nečekal, takže mají body dva. Ale pro začátek dobré. Po čtyřech nulách je to úleva. Navázat můžou do přestávky ještě v úterý, kdy je hostí doma Vítkovice.