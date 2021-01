Pešán se chová jako premiér. Všichni to dělají špatně, on ne

Filip Pešán po MS do 20 let zkritizoval práci v klubech • Profimedia.cz

Filip Pešán po MS do 20 let zkritizoval práci v klubech • facebook.com/@narodnitym

Předně budiž Filipu Pešánovi ke cti, že si nehraje na neviditelného. Dřív totiž bývalo zvykem se po neúspěchu juniorů schovat, zhasnout a počkat, než zase všechno vyšumí. Poté následoval servilní rozhovor na spřízněném webu či v jiném médiu a jelo se dál. Svazový šéftrenér a kouč reprezentace po dalším sedmém místě dvacítky na mistrovství světa vystoupil velmi rázně. Hlavní však bylo, co řekl. Zabodl vidle do všech, kdo hokejovou mládež vychovávají. Něco jako: zatímco my nahoře se můžeme stavět na hlavu, vy se jen flákáte a kazíte nám to.