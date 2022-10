Sparta se dusí, trenér je opět téma. Co Varaďa? Mluví se i o návratu hráčů

„Bojujeme sami se sebou. Je to o nás. Musíme se z toho dostat sami. Musíme začít sami u sebe,“ řekl po utkání Patrik Martinec. Mluvil o psychice. Když se nedaří, s každým to zamává. I s tak zkušeným mužstvem, jaké Sparta má. Ale nepsané pravidlo říká, že vždycky vyhrávají hráči a za prohry můžou trenéři.

Hlavní kouč Pavel Patera nemá snadnou pozici od chvíle, kdy se Spartě upsal. Pro mnohé to byl odvážný tah, už před sezonou byly občas cítit pochybnosti, zda bude ten pravý a jak to zvládne. Teď se Sparta dusí a tlaky sílí. Po dalším kostrbatém začátku Sparty se stala trenérova budoucnost opět tématem debat v klubových patrech O2 Areny, stejně jako na jejich chodbách a po hospodách.

V klubu to už zajisté probírají taky, to je v takové situaci přirozené, stejně jako kdo případně za něj. V posledních dnech padá často jméno Václava Varadi, nejúspěšnějšího českého trenéra předchozích sezon. Má znovu chuť trénovat, co víc by pro něj na domácím rybníku mohlo být, než Sparta. Mluví se taky o návratu hráčů z ciziny. Třeba Lukáši Rouskovi, který pořád trčí na farmě Buffala.

Víkendové porážky v Litvínově a v dobře rozehraném utkání s Olomoucí nepřinesly pro Spartu obrat k lepšímu. Během týdne zbývá sehrát ještě tři extraligová kola, pak následuje reprezentační přestávka. Je dost času něco zásadního řešit, anebo až příliš? Ustojí to Patera? Záleží, co bude dál, jestli tedy nebude rozhodnuto ještě před obědem ve Velké Bíteši na cestě k pátečnímu utkání do Vítkovic.

Tam během předloňské sezony skončila mise Uweho Kruppa, byť cílem byl tehdy Třinec a právě končil leden. Třeba by ale bylo dobré se ponaučit taky od Olomouce a poslat mužstvo do Ostravy vlakem, jako přijeli Hanáci na zápas do Prahy. V nasazení a na dravosti odpočatých a uvolněných hráčů to bylo znát. A zatáhnout za brzdu není jen tak.

