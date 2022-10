Trápení Sparty trvá, tlak na trenéry sílí. Řepík: Jako bychom se rozpadli

Sparta bojuje sama se sebou. A moc nezáleží, proti komu zrovna nastoupí. V neděli proti Olomouci do poloviny utkání 16. kola Tipsport extraligy jasně ovládala hru. „Možná to byl do půlky náš nejlepší zápas z celé sezony,“ povzdechl si kapitán Michal Řepík. Jenže stačilo inkasovat dva rychlé góly a led se pod nimi propadl. Pražský tým zase o všechno přišel. Porážka 2:5 vypadala až krutě. Nicméně byla už pátá za posledních sedm kol. Pozice trenérů v čele s Pavlem Paterou tak může být v ohrožení.

Prohrát se dá různými způsoby. Sparťané od začátku měli navrch. Všechno odšpuntoval Dominik Simon nádhernou trefou, svou druhou v sezoně. Po něm udeřil v přesilovce Michal Řepík. Jenže to bylo všechno. Ještě ve druhé třetině domácí třikrát trefili tyčku, jednou puk tancoval po čáře za olomouckým strážcem branky Janem Lukášem, ale vypadl ven. Tam někde se zápas začal lámat. Pic, bum a všechno bylo naopak.

„Po dvou třetinách jsme měli vést vyšším rozdílem. Do zápasu jsme vstoupili dobře, dát první gól proti Olomouci je vždycky důležité, narušíte jejich obrannou hru. Měli jsme další šance, ale třetí branku jsme nedali, a pak jsme udělali chybu. Soupeř ujel a snížil, během minuty potom vyrovnal po další chybě,“ vracel se asistent trenéra Patrik Martinec.

Hanáci srovnali ze dvou šancí během 56 sekund. „Trefíme tři tyčky, pak najednou ujedou a vstřelí nám gól, hned vzápětí si necháme dát druhý. Skočíme do třetí třetiny a padne třetí. Jako bychom se najednou rozpadli,“ přemítal kapitán Michal Řepík.

„Potřebujeme proměňovat víc šancí, tlačit se víc do brány. Musíme taky hrát lépe dozadu, dostáváme dost gólů v oslabeních. Po druhé třetině jsme si v kabině říkali, že chceme být víc v klidu. Hráli jsme do půlky zápasu možná nejlepší utkání celé sezony, a necháme si dát laciné góly. Slova, co jsme si v šatně říkali, vyšla vniveč. Pak už jsme to tlačili do kopce,“ dodal zkušený útočník.

Olomoucký tým přijel do Prahy vlakem. Hráči byli uvolnění, trpěliví, odpočatí. „Věděli jsme, v jakém je Sparta rozpoložení a snažili se toho využít. Psychika byla na naší straně, po prvním vstřeleném gólu se nám hrálo líp, oni byli v útlumu,“ přiznal Jan Káňa, střelec dvou branek.

Hanáci předčili soupeře nejen v efektivitě, ale taky rychlosti a důrazu. Proti tomu domácí působili jak učitelé geometrie. Pohyb a přihrávky sem a tam, ovšem k ničemu. Při poslední přesilovce v závěru utkání se ozýval pískot nejen z olomouckého kotle za jednou z branek, ale i ze sektorů sparťanských fanoušků.

„Je to o hlavě, o psychice. Prožíváme období, kdy se nedaří, hráči si to uvědomují a psychika pak dělá hodně. Když to jde, hraje dobře každý, jakmile ne, s každým ta situace zamává. Za stavu 2:0 byla otázka, zda padne třetí, čtvrtý gól. Troufnu si říct, že jsme hráli hodně dobře. Pak z jednoho protiútoku padne gól, ve stejné minutě další a mužstvo jde dolů,“ pokračoval asistent Martinec.

Třetí olomoucký zásah byl na hraně, clonící Jiří Ondrušek na hraně brankoviště sundal gólmana Jakuba Kováře. Sparťanská střídačka však verdikt nerozporovala. „Viděli jsme kontakt hráče s Kovářem, ale od videokouče jsme dostali pokyn, že asi nedošlo k porušení pravidel,“ uvedl Martinec.

Do první reprezentační přestávky zbývají tři kola. Sparta hraje v Plzni, Vítkovicích a pak doma s Pardubicemi. Naposledy v Litvínově fanoušci žádali odchod kouče Pavla Patery. Trenéři možná cítí tlak, už se špitá o případných nástupcích. Chuť trénovat má opět Václav Varaďa, padají i jiná jména. Mluví se o dalším posílení kádru, navrátilcích z ciziny.

Recept, co udělat aspoň do listopadové pauzy, aby nebylo ještě hůř, je ale možná jinde. „Je to o nás. Musíme se z toho dostat sami, začít sami u sebe,“ doplnil Martinec.

Pohled Pavla Bárty Tlaky sílí, trenér je téma Možná by si na střídačku Sparty mohli stoupnout Oldřich Kaiser a Jiří Lábus, aby bylo veseleji. Pavel Patera nemá od začátku snadnou pozici, už před sezonou byly občas cítit pochybnosti, zda bude ten pravý. Teď tlaky sílí. Po dalším kostrbatém začátku se stala trenérova budoucnost tématem debat v klubových patrech O2 Areny i na jejich chodbách a v nálevnách. V klubu to už zajisté probírají taky, stejně jako kdo případně za něj. V posledních dnech padá jméno Václava Varadi, nejúspěšnějšího českého trenéra posledních let. Víkendové porážky v Litvínově a v dobře rozehraném utkání s Olomouci nepřinesly obrat k lepšímu. A nepsané pravidlo říká, že hráči vyhrávají a prohrávají trenéři. Možná se počká až do přestávky, jestli nebude rozhodnuto ještě před obědem ve Velké Bíteši na páteční cestě do Vítkovic. Třeba by měl tým jet vlakem. Jako Olomouc.

