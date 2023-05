Jalonen prý hraje o domácí MS v Praze. Ale proč, když má smlouvu?

Český trénink před vstupem do MS proti Slovákům • Michal Beránek (Sport)

Jiří Smejkal odchází z tréninku, kde po ráně hokejkou do obličeje přišel o několik zubů • Michal Beránek (Sport)

Jiří Smejkal tlumí krvácení z úst na tréninku hokejistů před vstupem do MS • Michal Beránek (Sport)

Roman Červenka z ČR (vpředu) nastupuje po tréninku do autobusu, který odveze hráče zpět do ze kabiny v Riga Areně • ČTK / Taneček David

PŘÍMO Z RIGY | Už se o tom štěbetá i za humny, nedávno se zmínil dokonce komentátor finské televize: Kari Jalonen je prý pod silným tlakem. Stalo se veřejným tajemstvím, že na letošním mistrovství světa se hraje taky o jeho budoucnost. Vkrádá se otázka, proč. Proč, když finský trenér má smlouvu až do konce příští sezony, do šampionátu v Praze a Ostravě? Ale právě o to se teď hraje.