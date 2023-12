Trenér, který zaspal dobu a zastavil se. Jak vadne hokejový Pavel Vrba

Neuplynulo ještě devět let, co Vladimír Růžička vedl naposledy reprezentaci při mistrovství světa v Praze. Kouči, který s národním týmem získal na šampionátu dvakrát zlato, medaile tentokrát unikla. Ze skříně na něj mezitím vypadl kostlivec z působení ve Slavii, s níž dvakrát získal extraligový titul. Ale našel azyl v Chomutově a ještě ho dovedl do semifinále play off, než nejen Růžičkův zápal utlumily finanční trable klubu a s tím související problémy.