Zrotovaná Slavia svlékla Spartu donaha. Vrba a spol. se musí poučit

Trenér Pavel Vrba před derby upozorňoval, že vážné prověrky jeho Sparty přijdou až v zápasech se Slavií a s Plzní. Zužme to jen na první variantu, protože hra Viktoria Plzeň momentálně nemá top evropské parametry. A cíl Sparty, který opakovaně deklaroval i nový kouč Vrba, je dostat se do roka a půl (teď už je to méně) do Ligy mistrů.