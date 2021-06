Poselství Schicka a Lukaka talentům: kartáč od Hřebíka či Conteho je dar!

Patrik Schick nikdy nezapomene na zápas v dorostu v Jablonci. Kvůli dohře po návratu v centru sparťanské akademie. Takto to popsal pro magazín Reportér: „Výsledek tři nula, já dal dva góly, jeden krásně do šibenice, takže spokojenost a všichni vysmátí. Za dvě hodiny jsme přijeli do našeho centra na Strahově a tam si mě do kanceláře zavolali sportovní ředitel Jaroslav Hřebík a trenér Martin Hašek. Byl jsem si jistý tím, že mě chtějí pochválit, ale když jsem vešel dovnitř, došlo mi, že něco nehraje – přesto jsem nečekal následující kartáč. Měli už připravené video z Jablonce a sestříhané moje akce. Začali s tím, že nebojuju, nevracím se do obrany, nepracuju pro tým.“

Tehdy byl pořádně naštvaný. Kdo by také nebyl, když předpokládá pochvalu a místo toho slízne ranec kritiky. Možná to neskousl dodnes.

Byl to ovšem kartáč pro jeho dobro. Lidé zodpovědní za jeho fotbalovou výchovu věděli, s jakým diamantem pracují a co je v něm výjimečného a originálního. Zároveň však věděli, jakým směrem se bude fotbal vyvíjet a co je třeba, aby byl talent od pána boha pro budoucnost správně vyleštěn.

Snažili se tedy mladému Schickovi ukázat, že v moderním fotbale bude stále více vystupovat do popředí týmová spolupráce, do které se budou muset zapojovat všichni hráči. Včetně největších superhvězd.

Vždyť i pro ně je to mimořádně výhodné. Když Messi byl spouštěčem týmového presinku v Barceloně, boural střelecké rekordy a získal 4 Zlaté míče v řadě. V barvách Argentiny, kde se nemohl opřít o barcelonskou součinnost, naopak velkou trofej nevyhrál.

Schick nutnost týmové spolupráce poznal v Itálii nebo v Německu. Sám přiznává, že se musel v Serii A a musí se v bundeslize zapojovat do napadání, respektive do různých nacvičených akcí. Ani Robert Lewandowski to nemůže v Bayernu Mnichov nedělat. Proto mohl překonat bájný bundesligový střelecký rekord Gerda Müllera, který se zdál být nepřekonatelný. Proto se stal nejlepším fotbalistou světa za minulý rok.

Romelu Lukaku dostal výchovnou ránu mezi oči později než Schick. Po přestupu z Manchesteru United do Interu Milán. Zasadil mu ji Antonio Conte, italský Napoleon, který je na všechny hráče jako pes. Na hřišti i mimo něj hlídá každý detail. A s nikým se nemaže.

Když Lukaku odehrál za Inter Milán první zápas v Lize mistrů proti pražské Slavii, Conte mu před celým mužstvem vpálil, že hrál strašně a pokud by se takový výkon měl příště opakovat, po pěti minutách ho vystřídá.

Naordinoval mu dietu, aby golem shodil nadbytečné kilogramy a mohl ho rozpohybovat. Lukakovi se v hlavě rozsvítilo a jeho talent podpořený nadstandardními fyzickými parametry naplno rozkvetl. Při mistrovské ligové sezoně v Interu nasázel 24 gólů ve 36 zápasech, připojil 10 asistencí. V Lize mistrů se v 5 utkáních trefil čtyřikrát. A teď se dvěma kousky zapojil do bitvy o střeleckou korunu na EURO.

Kouči Contemu poté, co oznámil odchod ze střídačky Interu, věnoval tento všeříkající tweet: „Přišel jsi ve správný čas a v zásadě mě změnil jako hráče a posílil jsi mě mentálně. Jsem ještě silnější. A co je důležitější, společně jsme vyhráli! Vítězství je a vše, na čem vám záleží, a jsem rád, že jsem vás měl jako trenéra. Vaše principy si nechám po zbytek své kariéry (fyzická příprava, psychika a pouhá snaha o vítězství), bylo mi potěšením hrát za vás! Děkuji za všechno, co jsi udělal. Dlužím vám hodně ..“

Lukaku pochopil, že přísnost je v podstatě vyjádřením lásky. Promrhat pohodlností byť jen špetku nadání bylo, je a bude hříchem.

Schick nesmí usnout na obláčku zcela zasloužených celosvětových gratulací za jedinečný dalekonosný lob. Měl by parádní vstup do turnaje vzít jako náramné povzbuzení do další výzvy: být ještě lepším a využít do mrtě úžasný potenciál, který je stavěný na angažmá v Barceloně, Bayernu Mnichov, Manchesteru City nebo v jiných top velkoklubech.

Odrazit se výše může v zápasech s Chorvatskem a s Anglií. Proti silnějším soupeřům by měl být právě on týmovým tahounem. Ať už s góly či bez nich. Třeba vydatnou pomocí při presinku nebo při uvolňování prostoru pro spoluhráče.

Jeho nadprůměrná porce talentu ho k tomu předurčuje a zároveň zavazuje.