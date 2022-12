Němci a Belgičané na MS nectili Fergusonovy principy. Češi dělají totéž

BLOG PAVLA HARTMANA | Alex Ferguson kdysi představil na přednášce na Harvardské univerzitě klíčové manažerské principy, na kterých vybudoval z Manchesteru United světový klub. V Německu a v Belgii (ale i u nás) by si ji měli lídři fotbalu pustit. Kdyby to udělali, nemuseli se teď hrabat v bahně. Na jaké Fergusonovy zásady zapomněli?

Okysličuj permanentně tým. Sir Alex upozorňoval, že úspěšný cyklus mužstva trvá jen tři roky. Proto je nutné i vítězný kádr oživovat novými hráči s drajvem. Belgičané nastoupili do utkání s Chorvaty se sestavou, jejíž věkový průměr činil 31 let a 95 dní (nejstarší jedenáctka na turnaji). Nikdo se pak nemohl divit, že hra Rudých ďáblů postrádala švih. A protože Modrič a spol. věkový průměr dvaadvaceti hráčů na hřišti nesrazili pod třicet, fanoušci neviděli ve vzájemném utkání žádný tempo fotbal. Nabízí se i paralela s českou reprezentací. Kouč Jaroslav Šilhavý nominoval nedávno na přátelské zápasy, které by měly sloužit k budování perspektivního mužstva, třiatřicetiletého mazáka Pekharta nebo třicetiletého novice Schwarze.

Vyžaduj vždy od všech maximum. Ferguson byl v tréninkovém areálu pokaždé jako první a dohlížel na to, aby všichni dělali všechno na co nejvyšší úrovni. Chtěl totiž, aby se zdokonalovali a nechybovali. Němce a Belgičany spojovala lehkovážnost. U celku Hansiho Flicka měla podobu sedmiminutového výpadku, během kterého nechal favorit Japonce otočit skóre. Totéž zopakovali v souboji s Kostarikou, v němž během dvanácti minut bylo z náskoku 1:0 vedení outsidera 2:1. Potom už nebyla Němcům nic platná drtivá ofenzivní převaha orámovaná 32 střelami a 70 doteky s míčem v kostarickém pokutovém území (24 z nich měl mladíček Jamal Musiala, což MS v tomhle století nepamatuje). Rekordní čísla již nemohla pomoci od mrzutého vyřazení, protože slabší momenty si šampioni jednoduše nemůžou dovolit.

Co Belgie? Ta ignorovala nejvyšší normy moderního fotbalu kompletně. Hrála na velké prostoru, bez precizní týmové souhry, bez neustálého pohybu bez míče, bez agresivního presinku. Tudíž nemohly zářit ani hvězdy. I když Belgičané na mistrovství měli ve všech zápasech převahu v držení míče, Kevin De Bruyne se v bitvě s Chorvaty dotkl jen 50x míče. To v Manchesteru City na podzim nezažil ani jednou (nejméně 52 doteků v jednom utkání). Přesto spoluhráčům vytvořil proti Chorvatům tři vyložené brankové příležitosti. Nikdo jiný ho nenapodobil.

Dívej se do hráče, ne na hráče. „Pozorováním změn v návycích hráče nebo v jeho psychickém rozpoložení mi umožnilo vidět do jeho nitra. Někdy jsem poznal, že je zraněn, i když on si myslel, že je v pořádku,“ vysvětlil Ferguson. Jeho kolega Roberto Martínez to evidentně podcenil. Jinak by kolem atmosféry uvnitř belgického celku nebylo tolik spekulací. Neklid sálal z mužstva na sto honů. Semknuté kolečko hráčů před objektivy fotoreportérů a televizními kamerami před výkopem střetnutí s Chorvaty mělo nádech absurdní komedie. Korunu všemu nasadil brankář Thibaut Courtois, který nejprve prohlásil, že řeči typu o rvačce v šatně mezi hráči jsou báchorkou, ale vzápětí ujistil, že ten, kdo interní informace vynesl ven, v mužstvu na vteřinu skončí. Přesně jak říkal Tomáš Ujfaluši po aféře s návštěvou společnic na reprezentačním srazu českého týmu: „Nic jsem neplatil a ta částka absolutně nesouhlasí.“

Mít vše pod kontrolou a nebýt řízen. Ferguson ze sebe nikdy nenechal udělat loutku. Když bylo třeba, vyfénoval i Beckhama. Zároveň však musel své kroky obhájit výsledky. Hansi Flick nevzal správně stopera Hummelse, jehož neobratnost je v příkrém rozporu s trendy moderního fotbalu, leč podobně neohrabaného Süleho nejen vzal na palubu, nýbrž i nasadil do sestavy. Neodhadl ani nevalnou formu Schlotterbecka, kterého navíc riskantně poslal, navzdory nevydařenému představení s Japonci, na trávník v závěru utkání se Španělskem. A stačilo málo, aby se Schlotterbeck opět podepsal pod inkasovaný gól. Zapomněl se za stopery, čímž odpálil nebezpečný španělský úder. Ten naštěstí sám pak riskantním skluzem last minute ve vápně zneškodnil. Kdyby ne, mohlo být pro Němce vymalováno už po dvou utkáních. Flick si může být jistý, že všechny jeho tahy budou detailně nadřízenými i experty rozebrány a podle toho se rozhodne o jeho budoucnosti. Martínez už belgickou reprezentační lavičku opustil.

Jaroslava Šilhavý má naopak jistotu, že se ho nikdo z šéfů na jeho strategii neptal a ptát nebude.

Sir Alex by valil oči.