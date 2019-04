Zacha může příletem na reprezentační kemp vydělat. Vystoupí sám za sebe | iSport.cz

Mimochodem, je to kamevéda, směr, jak vychovávat dítě v rodině, zaměřuje se na komplexní rozvoj. Nejde jen o vizi, že z malého caparta má být profesionální sportovec. Autorem projektu je Pavel Zacha starší, dlouhé roky hodně hlasitý kritik poměrů v českém hokeji.

Pavel Zacha mladší je důkazem, že netradiční cesta funguje. Tím ale taky vznikl jeden zásadní problém. Zacha junior dal během svého hokejového života asi tak o osmdesát procent rozhovorů méně, než jeho otec, to on je hlavní mediální tváří rodiny, projektu, značky Zacha. Tím pádem obě postavy u veřejnosti tak nějak splynuly.

Koho dráždí otec a jeho odlišné postoje, plus pravidelné sloupky na jeho webových stránkách, ten měl postupně i problém se synem, který se drží spíš v ústraní. Hraje hokej a čeká se od něj zázrak i kvůli tomu, že ho Devils draftovali jako číslo šest.

Na druhou stranu, to není jeho chyba a už vůbec ne problém. Ve 22 letech má za sebou tři sezony v NHL, 201 zápasů, což není vůbec bídná vizitka. A že pokaždé nasbíral kolem 25 bodů a je jasné, že nebude hráčem kategorie McDavid, Crosby a spol.? Pravda, nestal se superhvězdou. A to by měl kvůli tomu skončit s hokejem?

Pořád může mít kariéru jako schopný defenzivní útočník typu Michaela Pecy nebo Matta Cullena, záleží na jeho přístupu, práci, jak dovede zdokonalovat svoje schopnosti. V národním týmu má teď šanci ukázat, co dovede. Poprvé. A rozhodně mu neuškodí, když doma řekne: „Táto, díky, ale vypni na měsíc internet. Už to bude o mně.“

Pořád se tedy může stát ještě druhá věc, vzkáže, že děkuje za nominaci, ale nic z ní nebude, protože mu skončila smlouva u Devils a musí se koncentrovat na přípravu, plus má strach ze zranění. Nic skandálního by to samozřejmě nebylo, jen právo každého hráče, které využili hokejisté před MS dříve a udělají to i v dalších letech.

Jen je v takovou chvíli ukázka vnímání národního týmu. Chápu, že hráči před uzavřením nové smlouvy nechtějí nic riskovat, kolikrát dojíždějí sezonu s nějakým zdravotním problémem, o kterém nemluví. Máte dobré důvody odmítnout další hokejovou fušku. Nemůžete říct ani „ň“.

Na druhou stranu, každý fanoušek hluboce smekne před velkým „jedu“, které vyslovili například David Pastrňák dva roky zpátky před podpisem dlouhodobé smlouvy i Tomáš Plekanec před rokem. Vypadl s Torontem v sedmém zápase, během sezony se stěhoval a taky neměl kontrakt. Zkrátka každého volba, jak bere hokej, sebe, reprezentaci, jestli chápe puk na ledě pořád jako hru, která ho děsně baví, nebo se všechno posunulo už jinam.

Pavel Zacha může příjezdem na reprezentační kemp vydělat. Nikdo od něj nečeká, že automaticky sebere místo v první lajně. Ale pokud se prezentuje jako útočník, který dokonale zvládne zabít přesilovku soupeře? Vyhraje důležitá vhazování? Postupně ho fanoušci přestanou vnímat jako syna Pavla Zachy staršího. Třeba se pak pro MS hodit bude, třeba ne. Ale tím, že dorazí a ukáže všem kolem sebe, že je jen normální mladý kluk, má vlastní osobnost a názory. A že rozhodně není žádný produkt.

