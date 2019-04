Pardubice se zachránily. Ale aby se změnily, musí Salfický skončit | iSport.cz

Jestli s něčím Pardubice historicky neumí pracovat, je to úspěch. Záchrana v baráži se mezi zázračné výsledky počítat musí taky. Protože s ohledem na to, s kým klub pracoval během sezony, jak pracoval a kolikrát šlápnul vedle, se zachránit spíš neměl. Dlouhodobou prací si extraligu nezasloužil. Jakkoliv to zní děsivě, zvládnutá baráž úspěchem v tuhle chvíli, pro kdysi velkou značku, je.

A co dál? Za největší chybu bych považoval, kdyby v klubu převládl názor, „jak jsme to celému světu teď natřeli“. Mezi nepřející započítáte část nespokojených fanoušků, kteří v průběhu sezony požadovali odvolání generálního manažera Dušana Salfického, novináře, kteří o klubu psali kriticky, hokejové experty a bývalé hráče, kteří se k situaci v Pardubicích vyjadřovali s velkým despektem. Přitom tohle nebyl žádný reálný soupeř.

Spíš je nejlacinější výmluva, jakou neúspěšní sami v pravidelných cyklech stvoří, aby měly svoje potíže na koho házet. Všechno by korunovalo, kdyby na posezonní tiskové konferenci vedle sebe seděli primátor města Martin Charvát (pořád nejmocnější muž v klubu), plus generální manažer Dušan Salfický a zaznělo něco o tom, jak si druhý jmenovaný všechno teď odpracuje. Plus samozřejmě, že dává hlavu na špalek, tak oblíbená replika, po které hlavy pak vždycky padají, jen jinde.

Dušan Salfický musí skončit, to je jediné řešení problémů Dynama. Pokud má v sobě sebereflexi, udělá tenhle krok sám. Místo něj už teď musí mít vedení připraveného opravdového manažera, ne opět někoho, kdo jde něco jen zkusit zkusit. Nejde o to, že klub skončil poslední. To se zkrátka někdy stane, někdo vždycky musí pole uzavírat. Problém je, za jakých okolností k tomu došlo.

V první řadě, klub neměl do teď nejmenší problémy s penězi. S jeho rozpočtem by třeba Olomouc v klidu vydržela dvě sezony a ještě by zbylo na dost litrů barvy, aby se daly přes léto přetřít rezavé plechy v hale. Nemůžete říct, že by šéf klubu pracoval ve špatných podmínkách, na to si mohou stěžovat jinde. Dušan Salfický prostředky ovšem nevykládal efektivně. Pardubice nakupovaly hodně hráčů, ale často se trefovaly vedle.

Ano, třeba Marek Hovorka vyšel náramně, Oscar Eklund taky. Jenže na jedno dobré jméno máte pět, které propadly. Další kapitolou je vyhazov trenéra Miloše Holaně. Opět, nejde o to, že ho propustil, ale zase o pokračování. Krok „A“ udělal, neměl krok „B“. Břetislav Kopřiva byl jen řešením z nouze, protože nikoho jiného Salfický domluveného neměl. Podle toho to taky dopadlo a klub spadl do obrovské výkonnostní díry. Je to ten samý styl práce, jako kdybyste měli na šatech v lese klíště, svlékli oblečení, zapálili a slavili, že problém je vyřešen. Až pak vám došlo, že těch 10 kilometrů domů půjdete nazí, ano, přes náměstí taky.

Úplně ten hlavní průših ale vidím v morálním hledisku. Každý v klubu se kroutí jak žížala, když připomínáte zastavení Petra Čáslavy policií, která objevila v jeho těle kokain. Všechno vyšumělo. To samé je (ne)řešení kauzy bourajícího brankáře Adama Svobody pod vlivem alkoholu, kde mohl zabít posádku protijedoucího vozidla. Dušan Salfický se ukázal jako dobrý kamarád, protože oba podržel a jejich chyby neřešil, nechal je v klubu působit bez trestů. Ale taky se ukázal jako manažer, který nedovede přijmout nepříjemná rozhodnutí. A takový šéf firmy je špatný šéf.

Může se stát, že do klubu nastoupí nový sportovní manažer, dejme tomu třeba Jaromír Látal, který mu pomáhal už na konci sezony, člověk daleko schopnější než Dušan Salfický. Ale to, že generální manažer v Pardubicích zůstane, jenom ukáže, že klub definitivně rezignoval na morální hodnoty i kvalitní práci. Protože tohle pak bude prostředí, kde se chyby vykupují ještě většími chybami.

SESTŘIH: Chomutov - Pardubice 5:7. Dynamo se po přestřelce definitvně zachránilo v ELH 720p 360p REKLAMA

Bývalý brankář se do čela klubu postavil v ideální situaci, kdy byl na totálním dně (nebo aspoň to tak tehdy vypadalo), mířil do baráže a bývalý majitel Roman Šmidberský ho prodával městu. Salfický měl obrovskou podporu veřejnosti, i uvnitř organizace jste cítili naději, jak se všichni upínají k dalším krokům, že se bývalý obr zase vzchopí. Jenže pod jeho vedením nakonec zapadl ještě hlouběji. Nezáleží, jestli je to zásluhou zákulisních hráčů, kteří se kolem Pardubic vždycky motali, hájili svoje vlastní zájmy a Salfický jejich špatné rady poslouchal. Nezáleží, jestli všechna špatná rozhodnutí přišla výhradně z jeho hlavy. Ale staly se.

Pokud má tenhle klub fungovat, musí mít schopné vedení. Plus už nadobro škrtnout linku, jak bude tahat do sestavy mraky lidí s cizím pasem. Nemluvit o tom, jak bude hrát svoje hráče a zapracovávat do sestavy odchovance, ale opravdu to dělat. Až s příchodem Ladislava Lubiny tohle bylo jakž, takž cítit. Ale organizace, která pracuje stylem, že nakupuje cizince do třetích a čtvrtých formací kope sama sobě hrob. Protože mladí hráči z vlastní líhně pak nemají prostor se obehrát. Schválně, mít v tuhle chvíli Dynamo k dispozici trio Kolář-Koukal-Průcha, jak by dopadlo? Tipuju, že první by hrál za Prostějov, druhý se potloukal Kolínem a třetí by pořádně nevěděl, kde je jeho místo v sestavě.

Pokud se nic nezmění? Tak může přijít stav, že Dušan Salfický opravdu bude mít podobné prostředky na hokej, jaké měli v Olomouci, nebo v Karlových Varech. Firmy nebudou mít zájem spojovat svoje jméno s kauzami a problémy. Řeknou ne. Cesta dolů může pokračovat. A pozor, příště nikoho už baráž nespasí.