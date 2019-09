Po roce je to v extralize znovu. Tichý Mertl brankáře mele | iSport.cz

Tak pokud jde o Tomáše Mertla, tohle všechno si škrtněte. Vždycky působil dojmem, že má radši svůj klid, nebuduje si pověst, ta je mu spíš jedno. Když může, poděkuje své paní, jak se stará o velkou rodinu a cítíte, jak se těší domů. Žádné blbiny, jen plachý úsměv a tichý hlas.

Je skromný, možná až moc. Nevystrkuje svoje ego nahoru. Třeba tohle je ten důvod, proč se na něj tak dlouho v extralize dívalo hlavně jako na pracovitého hráče, který bez řečí splní každé zadání.

Pravda. Splní, ale umí i víc.

Nenesl s sebou nikdy pověst bombarďáka, který to někam musí dotáhnout. Kdy poprvé vstřelil víc jak 15 gólů? Až ve 29 letech (rok 2016), když si postupně vybojoval místo v prvním útoku Hradce. V roce 2018 se stal nejlepším střelcem extraligy se 30 góly, to už hrál za Plzeň. Ani s tímhle se ale moc nezměnil. Nebude vystupovat z řady. Vždyť když nastupoval v minulé sezoně za Kunlun, stáhli ho dokonce do obrany. Za celý ročník se trefil jen čtyřikrát. Bombarďáka v něm nikdo neviděl. A on se nikomu vnucovat nebude. Splní zadání.

Jenže teď v Plzni znovu dokazuje, že jeho góly nejsou náhoda. Jeho poslední dvě sezony v nejvyšší české soutěži? Ve 100 zápasech nasypal 54 gólů. Nový ročník po návratu z KHL taky začal famózně, za tří utkání stihl už čtyři góly, dva v pátek v Hradci.

Z toho plyne jedna zásadní věc. Pokud dostane Tomáš Mertl prostor a roli, prodá svoji přednost. Vidíte, jak při přesilovce neustále číhá s hokejou na ledě, očima visí na puku. Pořád je připravený mezi kruhy vystřelit. Není Ovečkin, ale ranařem dovede být taky.

A jasně, klidně mu můžete vymyslet roli ve čtvrtém útoku, ať bojuje, jezdí a bráni. Klidně splní. Jen by to byla škoda. Tady Plzeň problém mít nebude, spojení Gulaše s Mertlem po roce znovu ožívá.