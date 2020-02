Najednou je Jágr málo. Kladno nemá kdo jiný tahat z kaše | iSport.cz

Tak ani s Pardubicemi to nevyšlo. V tuhle chvíli je Kladno v takovém srabu, že by porazilo leda Sokolov, Kadaň, Ústí nad Labem... Zkrátka bídnou skupinu z 1. ligy. Ano, sem po porážce s Dynamem pomalu míří. Konkurence před uzávěrkou přestupů posilovala, Rytíři s prázdnou kasou se dali spíš na modlení, že by náskok na poslední pozici, který vyrostl v jednu chvíli až na 15 bodů, mohl stačit. Je po něm, postupně se mění na manko.

Není hotovo, zdaleka ne. Kladno si pořád může extraligu uhrát, jen v jeho hře nevidíte žádný plamínek, který by poblikával. Žádnou naději. Teď nevymyslíte důvod, proč by mělo být lepší než ostatní. Navíc vůbec dobře nevypadá brankář Denis Godla, základní kámen, díky kterému může někdy tým vyhrát i na dva góly. Pokud bude jeho zranění delší, i tahle jistota padá.

Kladno se najednou prohodilo s Pardubicemi, je kandidát na vypadnutí číslo jedna. Jestli k tomu opravdu dojde, přijde soutěž o svoji velkou atrakci. Často kolem slyšíte holedbání, jak je extraliga super a že je to vidět i na návštěvách. Táhne. Ano, ale hlavně táhne Jágr. On tvoří často ten rozdíl v prodaných vstupenkách. Právě veterán vyprodává stadiony. Ti, kteří na něj často pískají a ženou na diskusních fórech, kupují poslední lístky paradoxně hlavně kvůli veteránovi.

A on se teď smutně dívá, jak se jeho Kladno začíná topit. Neurve zázrak sám, už ne. Ostatním vydělali Rytíři peníze na vstupném a sami dojíždí na chybějící prostředky. Chybí jim kvalita. Už nefunguje ani síla Jágrovy osobnosti. Může jeden zápas na euforii utáhnout, jak se mu to povedlo naposledy se Spartou. A to je právě ono. Od té doby takhle výrazný nebyl. Vlastně je svět v pořádku. Kdyby Česko dlouhodobě terorizoval osmačtyřicetiletý válečník, byl by to zoufalý obrázek extraligy. Jen na JJ68 hrát už nejde. To je hlavní poznání závěru ligy. Pro Kladno může být osudové. Jestli se k němu zázračně nepřidají ostatní, Rytíř odloží blýskavou extraligou zbroj. Nasouká se zase do prvoligového prorezlého plechu.