Dědkův postoj v kauze Kousal: umí řešit problém, v tom dřív klub plaval

Jeho ctění presumpce neviny je v tuhle chvíli v pořádku. Má logiku, že chce počkat nejdřív na krevní rozbor a až pak přijde trest. Současně se velmi rozumně jeví i jeho krok, že Roberta Kousala odstavil od týmu. Než se věc vyřeší, nehraje. Pochybuji, že by minulá vedení rozhodovala stejně. Celou situaci by se spíš snažili staří velitelé naházet někam do díry, hodit přes kauzu prkna a dělat, že se vůbec nic neděje. Protože jde přeci o body a o výsledek!

Dědek svým gestem udělal správnou věc. Nedostává tím partu na ledě pod zbytečně negativní tlak a vlastně ani Kousala, protože pořád existuje varianta, že se orientační test pletl. V tuhle chvíli je hráč uklizený, na veřejnosti nevystoupí.

Důležité pak je ale i majitelovo vyjádření, co přijde dál. Pokud se pozitivní test potvrdí, útočník skončí, ať je to hráč z první nebo čtvrté lajny. Tohle je jediná cesta, jak vrátit klubu kredit. Petr Dědek se nebojí dělat nepříjemná rozhodnutí, plus vidíte, že nechce být s ničím, co má návaznost na svět drog spojovaný.

Je jen jediný člověk v celém případu, který opravdu zná pravdu, a to Robert Kousal. Pouze on ví, zda užíval drogy, nebo ne. Jestli se testy spletly, nebo jen doufá v zázrak, že v krvi všechno vyšumí. Dva roky starý případ Petra Čáslavy ukázal jednu podstatnou věc. Pokud hráč opravdu jede v problému, nemá cenu přiznání mlžit. Všechno stejně jednou praskne. Má smysl se k problému postavit napřímo, přiznat sobě i ostatním, že člověk věc šíleným způsobem podělal. Jestli ale vyjde krevní test negativní, všichni zapojení ocení, že Kousal byl celou dobu do vyšetření případu stranou, byť možná klub s ním může získat o nějaký ten bod víc. Je to poprvé po dlouhé době, co Pardubice vyřešily ožehavou kauzu rychle, přesně a jasně.

Ze slov Petra Dědka i díky tomu cítíte, že to myslí s reinkarnací padlé značky vážně. Je tady problém? Postaví se k němu. Je potřeba zaujmout stanovisko? Udělá to. Jen tohle je cesta, jak z Pardubic udělat dobrou adresu. Ale všechno má háček. Klíčové je, aby podobným myšlením nakazil i lidi v TOP managementu. Pokud se to nestane, pořád z klubu budete cítit přes rázné postoje majitele i něco divně zatuchlého.

