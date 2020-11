SESTŘIHY: Liberec skolil Hradec 4:1, šílený zkrat Sparty. Plzeň dál válí

Šílený zkrat Pražanů, triumf dokonal Marosz

I když úvod utkání přineslo vyrovnaný boj, stačilo 14 sekund v polovině první části a skóre se naklonilo na stranu Pražanů. Hned první přesilovku zužitkoval v 10. minutě Řička, který se z pravého kruhu ukázkově opřel do Pechovy přihrávky z rohu hřiště.

Už za 14 sekund sehráli sparťané takřka identickou kombinaci po druhé straně a Zikmundovu přihrávku přetavil v druhý zásah pohotovým nápřahem Forman.

Dva slepené góly přišly domácí hodně draho, protože ve druhé části byli znatelně aktivnější. Palebnou převahu ale nedokázali vyjádřit brankově, z velké šance minul hostující branku Schleiss. V 31. minutě navíc v přesilovce zapomněli na Rouska, který dlouhé sólo od červené čáry ve vlastním oslabení proměnil v třetí gól.

Všechno se obrátilo v třetí části. Hosté ještě ve 45. minutě vedli 3:0, ale pak se zblízka dorážkou prosadil Dočekal a Spartě se slibně rozehraný zápas rozpadl pod rukama.

Lakatoš v 50. minutě podobně jako Rousek ujel v oslabení a snížil na 2:3. Dej po závaru před Machovským v 51. minutě doklepával do odkryté branky a Hruška o 55 sekund později dokonce otočil skóre, když nenápadnou střelou na bližší tyč překvapil Machovského.

I z takového direktu se Pražané, které už z lavičky opět vedl i Josef Jandač, otřepali. Pomohla jim přesilovka, v níž Rousek v 54. minutě propasíroval kotouč za Svobodu a vyrovnal.

Poslední část byla jako na houpačce. Sparta v závěru řádné doby mohutně tlačila a měla nakolik šancí, které však stejně jako v úvodu prodloužení pochytal Svoboda. Vítkovice naopak z ojedinělého kontru rozhodly, Marosz svůj únik zakončil zkušeným blafákem.

Mojmír Trličík (Vítkovice): "Viděli jsme zajímavé utkání. V prvních dvou třetinách soupeř vstřelil branky ze všeho, co jsme mu nabídli. Naše zakončení v prvních dvou třetinách nemělo gólové parametry, i když to na střely bylo snad 19:5 pro nás. Nicméně do třetí třetiny jsme šli s maximálním odhodláním, že i za toho stavu se dá zápas otočit, když přidáme důraz. To se nakonec povedlo a máme zasloužený bod korunovaný lahůdkou Rosti Marosze v prodloužení."

Josef Jandač (Sparta): "Měli jsme dobrý vstup do utkání a vytvořili jsme si rychlé vedení. Od druhé třetiny, i když jsme vedli 3:0, už ta hra neměla parametry, které si představujeme. Hráli jsme špatně a lehkovážně, možná pod dojmem toho vedení. Soupeř si za obratem šel a zaslouženě zápas otočil. Extra bod pro něj je asi spravedlivý, protože zápas nezabalili a donutili nás k chybám. My si nějaké systémové věci budeme muset vyříkat. Vedení 3:0 by dobré mužstvo nemělo pustit."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 45:47. Dočekal, 49:18. Lakatoš, 50:37. Dej, 51:32. Hruška, 62:25. Marosz Hosté: 09:20. Říčka, 09:34. Forman, 30:15. Rousek, 53:54. Rousek Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Dolejš) – Štencel, R. Polák (C), L. Kovář, Polášek, Koch, R. Černý, Kubeš – L. Krenželok (A), Marosz, Schleiss – V. Polák, Hruška (A), Lakatoš – Dej, J. Mikyska, Šišovský – Dočekal, Werbik, T. Kubalík. Hosté: Machovský (Neužil) – Němeček, Košťálek, T. Pavelka, Piskáček (A), Tomáš Dvořák, M. Jandus, Mikliš – Rousek, Horák, Řepík (C) – Říčka, Sukeľ, Tomášek – Buchtele, Pech (A), Kudrna – Zikmund, Vitouch, Forman. Rozhodčí Jeřábek, Pražák – Malý, Svoboda Stadion Ostravar aréna Návštěva 00 diváků

Tygří obrat v podání Grígera i bitka Lenc - Kevin Klíma

Začátek utkání byl opatrný z obou stran, hra se odehrávala především ve středním pásmu. Ve 4. minutě však Hradečtí ze své první šance v zápase udeřili. Lev našel křížnou přihrávkou Kevina Klímu, který střelou k tyči otevřel skóre utkání.

Liberec se snažil o rychlou odpověď, se střelami Šmída a Knota si ale poradil Mazanec. Nadvakrát si na něj nepřišel ani Gríger. Zahrozili tak opět hosté, do dvoubrankového vedení je mohl poslat Orsava, Kváča ale byl u své tyče včas. V závěru první třetiny měl na hokejce vyrovnání Gríger, Mazanec se ale blýsknul skvělým zákrokem.

V úvodu druhé části dostal Liberec možnost přesilové hry a po krásné souhře s Rachůnkem vyrovnal Gríger. A o dvě minuty později se Bílí Tygři radovali znovu. Jelínek posunul kotouč na Grígera a slovenský útočník svou druhou trefou v utkání otočil na 2:1.

Mountfield mohl odpovědět v přesilové hře, nesehrál ji ale dobře a Kváču vůbec neohrozil. Poté již tak vyhecovaný zápas okořenila boxerská vložka mezi libereckým Lencem a hradeckým Kevinem Klímou, ve které měl jasně navrch domácí hráč. Minutu před koncem druhého dějství pak ještě Filippi v situaci dva na jednoho hezky našel Birnera, jenž střelou do odkryté branky poslal Severočechy do dvoubrankového vedení.

Snížit mohl na začátku třetí části před Kváčou osamocený Růžička, liberecký brankář svůj tým podržel. Na druhé straně v přesilovce tvrdě pálil Filippi, také Mazanec byl připraven. Hosté se s ubývajícím časem museli stále více tlačit do útoku, naráželi ale na dobře zformovanou obranu domácích.

Uklidňující čtvrtý gól tak mohl přidat domácí kapitán Jelínek, Mazanec ale jeho bekhendový blafák skvěle lapil. Hned vzápětí však ujela do rychlého přečíslení dvojice Birner - Lenc a druhý jmenovaný nekompromisní ranou pod břevno nedal hradeckému brankáři šanci. V samém závěru ještě pak Kevin Klíma po pěkné individuální akci trefil horní tyč.

Patrik Augusta (Liberec): "Vstup do utkání se nám nepovedl, soupeř byl aktivnější, důraznější a zaslouženě šel do vedení. Do druhé třetiny jsme ale nastoupili jinak, zlepšili jsme pohyb a podařilo se nám využít šance. Vstřelené góly nám daly křídla a zápas už jsme pak dovedli do vítězného konce. Hradec je velmi silný tým, tří bodů si proto nesmírně vážíme."

David Kočí (Mountfield HK): "Měli jsme dobrý začátek, první třetinu jsme hráli to, co jsme chtěli. Zápas ale rozhodl úvod druhé části, kde jsme dostali dva rychlé góly. Najednou jsme dělali chyby, nálada na střídačce také nebyla dobrá. Ve třetí třetině jsme se dostali zpátky do hry, ale Liberec už si zápas pohlídal."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 22:17. Gríger, 24:48. Gríger, 39:05. Birner, 52:49. Lenc Hosté: 03:23. Kevin Klíma Sestavy Domácí: Kváča (Pařík) – Šmíd (A), Knot, Rosandić, T. Hanousek, Derner, Havlín – Birner (A), Bulíř, Lenc – T. Rachůnek, Filippi, Gríger – A. Musil, P. Jelínek (C), M. Zachar – J. Vlach, Najman, Průžek – Šír. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Nedomlel (A), Zámorský, Hronek, Blain, Jank, F. Pavlík (A) – R. Pilař, Orsava, Cingel – Smoleňák (C), J. Sklenář, V. Růžička – Kelly Klíma, Perret, Kevin Klíma – Lev, R. Pavlík, Koukal – M. Chalupa. Rozhodčí Hejduk, Lučan – Pilný, Kis Stadion Home Credit Arena, Liberec

Dosud neporažené Oceláře táhl Růžička

Třinec udeřil z první přesilové hry - Gernát se prosadil střelou od modré čáry. V osmé minutě zvýšil Hrehorčák, který se z pravého kruhu trefil přesně k bližší tyči nad lapačku Lukáše. Výborný vstup domácích završil Stránský, na něhož obrana Olomouce úplně zapomněla na hranici brankoviště. Elitní kanonýr zakončil mezi betony a připsal si sedmý gól a jedenáctý bod v šestém utkání sezony.

Olomouc se Ocelářům vyrovnala v první třetině v počtu střel (12:12), gólovou šanci měla ale jen jednu a spálil ji za stavu 0:2 Burian. Ani začátek prostřední části nenasvědčoval žádnému dramatu. Hostující Olesz pokazil přečíslení dva na jednoho špatnou přihrávkou a následující minuty patřily domácím. V největší příležitosti Růžička neproměnil v polovině zápasu sólový únik, ve kterém si bekhendovým blafákem položil Lukáše, ale přestřelil.

Hanáky postavily na nohy přesilové hry, ve kterých snížili ve 34. a 40. minutě po podobných akcích. V době, kdy se vracel z trestné lavice Jaroměřský, který do Třince přišel po sedmi letech služeb v Olomouci, zamířil Kucsera z levého kruhu do vzdálenějšího horního rohu. Druhou početní výhodu už hosté stihli další pěknou střelou využít Tomečkem včas.

Třinec ve svém jediném domácím utkání sezony promarnil s Brnem vedení 3:0 a moc nescházelo, aby se situace opakovala i s Olomoucí. Při čtyřminutovém vyloučení Gernáta trefil tyč Ostřížek a po něm rozezvučel brankovou konstrukci i Tomeček. Odpor hostů definitivně zlomil z brejku Ondřej Kovařčík a ve 45 sekund dlouhé přesilové hře pět na tři stanovil konečnou podobu výsledku Růžička.

Marek Zadina (Třinec): "Jsme spokojení. Za stavu 3:0 jsme bohužel znovu trochu povolili v hlavách, nebyli jsme tolik koncentrovaní na výkon. Olomouc hrála dobře v útočném pásmu, jejich kluci jsou poctiví, výborně forčekují, dohrávají každý souboj. Hosté stáhli na rozdíl jediného gólu a sami jsme si zápas zkomplikovali. Před poslední třetinou jsme se znovu museli strachovat o výsledek, ale naštěstí jsme odskočili ve skóre. Příště musíme být v zápase jinak nastavení, kluci k tomu musí jinak přistoupit. Zápas nás stál spoustu sil."

Zdeněk Moták (Olomouc): "Z naší strany výsledkově špatná první třetina. Ve druhé jsme se herně zvedli a pomohly nám dvě přesilové hry, ve kterých jsme skórovali a měli jsme i šance v přečíslení dva na jednoho, které jsme bohužel nezakončili. Ani třetí třetina nebyla herně špatná a pravděpodobně rozhodlo, že jsme neproměnili čtyřminutovou přesilovou hru, kde jsme měli vyložené šance a nedali. Domácím jsme potom dovolili zvýšit jejich náskok. Ale celkově musím hodnotit výkon poměrně slušně, ač jsme prohráli a měl bych být naštvaný. To jsem, ale mírněji než normálně."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:33. Gernát, 07:10. Hrehorčák, 13:56. M. Stránský, 54:34. O. Kovařčík, 58:16. Martin Růžička Hosté: 33:35. Kucsera, 39:39. V. Tomeček Sestavy Domácí: Kořenář (Štěpánek) – M. Doudera, Gernát, D. Musil (A), Galvinš (C), Kundrátek, Jaroměřský – Martin Růžička, P. Vrána, M. Stránský – Chmielewski, Marcinko, Zadina – O. Kovařčík, Jašek, M. Kovařčík – Dravecký (A), Roman, Hrehorčák – Hrňa. Hosté: Lukáš (Konrád) – Švrček, Škůrek, Vyrůbalík, Dujsík (A), Ondrušek, A. Rutar (C), T. Černý – Ostřížek, J. Knotek, V. Tomeček – J. Káňa (A), Nahodil, Kucsera – Olesz, Čachotský, Mácha – Burian, Kořenek, Bambula. Rozhodčí Pešina, Šindel – Zíka, Šimánek. Stadion WERK ARENA, Třinec

První domácí výhru Beranů trefil Honejsek

V sestavě Dynama chyběl elitní centr Kousal, jenž byl vyřazen ze sestavy, poprvé naopak nastoupil obránce Ďaloga. Slovenský bek si hned ve třetí minutě připsal první asistenci, když po jeho přihrávce střílel Nakládal a puk mimo dosah brankáře Kašíka tečoval Poulíček.

Hosté byli celou úvodní třetinu lepším týmem, svůj náskok ale navýšit nedokázali. V cestě jim stál pozorný Kašík, který do své výstroje ukryl i tutovou šanci Rohlíka. Za Zlín kontroval Karafiát, i on ale zblízka mířil jen brankáře Kantora.

Ve druhé části se hra trochu srovnalo, a to i gólově. V čase 21:35 si najel mezi kruhy Ondráček a poslal kotouč přesně nad rameno Kantora. Vedení zpět na stranu Pardubic mohl získat Claireaux, bývalý hráč Zlína ale trefil jen tyč. Do vedení se tak dostali Berani. Do odraženého puku se pořádně opřel obránce Řezníček a svůj jubilejní 500. start v extralize oslavil gólem.

Utkání čekalo na své první vyloučení až do 35. minuty, kdy dostal menší trest za protesty domácí Honejsek, od inkasování ale Zlín podruhé v zápase zachránila branková konstrukce.

Ve třetí třetině už si početní výhodu zkusili i domácí, faul Poulíčka ani následný pětiminutový trest Hollanda za faul na Seberu ale k navýšení náskoku nezužitkovali.

Dvojnásob to pak mrzelo domácí poté, co dvě minuty před koncem poslal puk mezi Kašíkovy betony Anděl a srovnal na 2:2. Obrat mohli Východočeši dokonat v prodloužení, závěrečných 40 sekund v přesilovce ale nevyužili.

A tak vítěze určily nájezdy, ve kterých Kašík zlikvidoval čtyři pokusy soupeře. Kantora naopak překonali Honejsek se Šlahařem a Zlín se tak radoval z premiérové domácí výhry.

Robert Svoboda (Zlín): "Neměli jsme dobrý vstup do utkání, soupeř měl daleko lepší pohyb a vytvořil si spoustu příležitostí k zakončení. Do určité míry to asi bylo dané tím, že soupeř měl ve středu volno, v tomto tempu je to dost znát. Pak jsme si k tomu něco řekli, od druhé třetiny už byla naše hra o poznání lepší a otočili jsme výsledek. Mohli jsme rozhodnout v dlouhé přesilovce, ale nesehráli jsme to vůbec dobře, nedostali jsme se do žádného zakončení. Remíza je nakonec spravedlivá, pro nás je potěšující zisk bodu navíc."

Milan Razým (Pardubice): "Měli jsme dobrý vstup do utkání, první třetinu jsme byli aktivní, měli jsme řadu gólových šancí, bohužel jsme proměnili jen jedinou. Kdybychom dali ještě jednu branku, mohlo být všechno jinak. Domácí poté zvýšili aktivitu, podařilo se jim otočit vývoj utkání na svoji stranu. Do třetí třetiny jsme šli s cílem vyrovnat, a i když jsme dostali pětiminutový trest za úplně zbytečné vyloučení, uhráli jsme to velmi slušně a v závěru jsme po zásluze vyrovnali. V nájezdech se naši střelci proti výborně chytajícímu Kašíkovi neprosadili, z toho pak bod navíc být nemůže."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 21:35. J. Ondráček, 30:33. Řezníček, . Honejsek Hosté: 02:45. Poulíček, 58:04. Anděl Sestavy Domácí: Kašík (Huf) – Nosek (A), Řezníček, Gazda, Ferenc, M. Novotný, Žižka (C), Suhrada – J. Ondráček, Fryšara, Köhler – Šlahař, Honejsek, Okál – Karafiát, Herman, Sebera – Václavek, P. Sedláček, Kubiš (A). Hosté: Kantor (Klouček) – Mikuš, J. Zdráhal, Ďaloga, Nakládal (C), J. Kolář (A), Holland, Bučko – Mandát (A), Poulíček, Svačina – Blümel, Claireaux, Tybor – Paulovič, Anděl, Kusý – Machač, Rohlík, Zeman. Rozhodčí Kika, Kubičík – Ganger, Klouček Stadion ZS Luďka Čajky, Zlín

Bitvu s Vervou rozsekl až Gulašův nájezd

Již ve čtvrté minutě mohl dostat hosty do vedení Pospíšil, nekrytý z mezikruží ovšem netrefil branku a udeřilo z první vážnější akce na druhé straně. Gulaš ideální přihrávkou zpoza branky našel Suchého, který ranou bez přípravy otevřel skóre. Domácí postupně převzali iniciativu, Kodýtek ovšem dorážku v dobré pozici namířil vedle.

Ve 14. minutě se připomněl navrátilec z reprezentace Jiříček, který nejprve připravil šanci Strakovi, jenž ale zblízka ani nadvakrát nepřekonal ležícího gólmana Godlu. Za chvíli nahození talentovaného beka nebezpečně tečoval Kodýtek. Agilní nejmenší útočník na ledě se v závěru první části protáhl zleva až před branku, jeho bekhendový blafák ale stačil zneškodnit Godla.

Od druhé části se obraz hry změnil. Hosté výrazně přidali a vytvářeli si i gólové příležitosti. Ve 28. minutě po přihrávce Cibulskise Helt na hranici brankoviště ztroskotal na Frodlovi. Za chvíli si plzeňský gólman rozklekem poradil s další střelou Helta i pokusem Zygmunta. Přetížená defenziva Indiánů nestíhala, ale od pohromy jí při šanci aktivního Zygmunta uchránil znovu skvělý Frodl a Heltovu dorážku z levého kruhu zastavila branková konstrukce.

Nápor Vervy zbrzdil ve 34. minutě faul Šticha, Godla ale stačil zlikvidovat pohotovou střelu Gulaše. Následoval opět nápor hostů. Myšákův únik i Zdráhalovu dorážku ještě stačil Frodl zneškodnit, necelé dvě minuty před druhou pauzou už ale nekrytý Zygmunt z prostoru mezi kruhy vyrovnal na 1:1.

Do závěrečné dvacetiminutovky vstoupili domácí soustředěnější a hra se vyrovnala. Po sérii nepřesností na obou stranách až ve 49. minutě po dlouhém pasu Kaňáka neuspěl tváří v tvář Godlovi Kodýtek. Hosté zahrozili pět minut před koncem normální hrací doby, kdy Gerhát po přečíslení dvou na jednoho zblízka neprostřelil Frodla. Z protiútoku z mezikruží znovu selhal v koncovce Kodýtek.

Nastavení rozhodnutí nepřineslo, když hosté přečkali vyloučení Hübla. O bonusovém bodu pro Indiány rozhodl vítěznou penaltou při celkovém skóre 3:1 v rozstřelu kanonýr Gulaš.

Ladislav Čihák (Plzeň): "Jsem rád, že máme dva body, ale naše hra nebyla dobrá. Litvínov byl bojovný a houževnatý soupeř. Mají tým postavený na zkušených hráčích. Zvlášť ve druhé třetině tam byl obrovský průchoďák v našem obranném pásmu, ale naštěstí jsme to uhráli. Frodlík (Frodl) má skvělou fazonu a hodně nás v bráně drží. Bohužel nám také nevyšla přesilovka čtyři na tři v prodloužení, ale nakonec jsme si to vzali na nájezdy. Někdy takové zápasy jsou. Jsem rád, že to kluci zvládli."

Vladimír Országh (Litvínov): "Byl to dobrý zápas z obou stran. První třetinu měli domácí navrch, měli jsme díry v obraně. Ve druhé třetině jsme hráli už konsolidovaně, vytvořili jsme si několik dobrých šancí, ale ujala se jen jedna. Za předvedený výkon jsme si minimálně bod zasloužili. V nájezdech to bylo o kvalitě domácích hráčů. Jeden bod z Plzně určitě bereme a máme se z čeho odrazit do dalších zápasů. Dnes jsme podali velmi solidní výkon. Hlavně čtvrtá lajna odehrála výborný zápas. Vidím v mnoha ohledech progres, ale stále máme na čem pracovat. Tím, že sbíráme body, jde psychika nahoru. Těší nás výkon v posledních dvou zápasech. Body zvenku ale musíme potvrdit doma."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:49. Suchý, . Gulaš Hosté: 38:08. Zygmunt Sestavy Domácí: Frodl (Pavlát) – Lang, L. Kaňák, Vráblík, Čerešňák, Budík, Jiříček, Kvasnička – Suchý, Mertl (A), Gulaš (C) – Stach, P. Musil, Rob – Kantner, Kracík, Pour – Straka (A), Kodýtek, Eberle. Hosté: Godla (Honzík) – Ščotka, Irving, Cibulskis, Balinskis, Demel, Kudla, Štich (A) – Jarůšek, M. Hanzl (A), Mahbod – P. Zdráhal, V. Hübl (C), Pospíšil – Válek, Gerhát, Myšák – M. Havelka, Helt, Zygmunt. Rozhodčí Hradil, Veselý – Rampír, Špringl Stadion LOGSPEED CZ Aréna

Bek Hájek se uvedl náramně

Kometě sice chyběli nemocní Holík, Mueller, Valský a také Luciani, ale poprvé se v brněnském dresu představily čerstvé posily Hájek, Svoboda a Gajarský. Hájek, bek New York Rangers, se na výhře domácích podílel dvěma asistencemi.

První šance vyrovnaného duelu se zrodila před Klimešem. Prudká boleslavská střela od modré čáry se ale po teči odrazila od břevna mimo. Na druhé straně se při jednom střídání dostali do slibné pozice Zaťovič a Schneider, ale ani oni se do střelecké listiny duelu nezapsali.

To se nakonec povedlo bývalému hráči Mladé Boleslavi Klepišovi, který zužitkoval kombinaci nejúdernější brněnské formace a prostřelil Krošelje. Zkušený útočník si připsal první gól v dresu Komety.

Brnu branka pomohla především k uklidnění, což se přeneslo zejména do kombinace a její přesnosti. Ve 24. minutě nabil Hájek puk do jízdy rychlému Pláškovi, který nedal Krošeljovi šanci. Krátce po přesilovce pak bombu Jakuba Zbořila tečoval Horký a náskok Komety tak vzrostl na 3:0.

Ve třetí třetině vsadili hosté vše na útočnou kartu, ovšem brněnská defenzíva dlouho pracovala výborně a nepustila Středočechy do vážnější příležitosti. Naopak z brejků mohla navýšit svůj náskok, ale Klepišovi poslední klička nevyšla podle představ.

Boleslav se ale nevzdala, nejprve v přesilovce propálil Klimeše Jääskeläinen, aby za necelé tři minuty Radim Zohorna snížil na rozdíl jednoho gólu. Sebevědomí se tak přesunulo na stranu hostí, jejich tlak v závěru gradoval. K dobru dostali i přesilovku, ale nevyužili ji, stejně jako 76 vteřin hry bez brankáře. Brno výhru uhájilo.

Kamil Pokorný (Kometa): "Mužstvo zaslouží velkou pochvalu, měli jsme hodně mladých hráčů v základní sestavě. První třetina byla z naší strany výborná, měli jsme pohyb, zlepšili jsme hru dopředu, což se projevilo zejména ve druhé třetině. Soupeř ale dobře bruslil, využil v posledním dějství přesilovku a my jsme si to zkomplikovali. Cením si ale toho, že kluci zápas odmakali a dovedli ho do vítězného konce. Moc si toho vážíme, tým se vydal ze všech sil."

Radim Rulík (Mladá Boleslav): "Brno bylo dvě třetiny lepším týmem a zaslouženě vedlo, před poslední třetinou jsme jim to ale chtěli zkomplikovat a ukázat, že není hotovo. Hráli jsme na doraz, dali jsme dva góly, ale už jsme bohužel nedosáhli na vyrovnání. Byl to dnes v mnoha směrech duel podobný tomu středečnímu na našem ledě, akorát s jiným vítězem. Brno dnes vyhrálo zaslouženě. Pořád ještě doháníme herní manko, každý zápas pomáhá k tomu, aby se hráči dostali do lepší formy."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:01. Klepiš, 23:47. Plášek ml., 34:53. L. Horký Hosté: 47:54. Jääskeläinen, 50:28. R. Zohorna Sestavy Domácí: Klimeš (Vejmelka) – F. Král, O. Němec (A), J. Zbořil, Pyrochta (A), Gulaši, Svozil, Hájek – Zaťovič (C), Klepiš, Schneider – Vincour, Rákos, T. Svoboda – Plášek ml., Brabenec, L. Horký – Matěj Svoboda, Gajarský, Kunc. Hosté: Krošelj (J. Růžička) – Šidlík, Ševc (C), Dlapa, Pláněk (A), Klikorka, Fillman, Vacík – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský – Jääskeläinen, A. Zbořil (A), Kotala – Flynn, Najman, P. Kousal – Lunter, R. Zohorna, Šťastný. Rozhodčí Šír, Mrkva – Bryška, Axman Stadion DRFG arena

