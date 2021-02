McDavid je McKrál. Do McVítěze má ale daleko, sám Stanley Cup nevyhraje

Už to udělal Connor McDavid zase. Sebere puk, projede hřištěm, dá gól. Má kolem sebe jen kužely? Jsou to hráči z pivní ligy? Nebo to je banda, která mu prostě umete dálnici do sítě, jako když vidíte hokej s účastí prezidentů Putina a Lukašenka? Ani jedno. Při zpomaleném záběru, kdy nevnímáte jeho rychlost, najednou opravdu vidíte, že proti němu stojí tým NHL. Ano, Connor McDavid má ty nejlepší soupeře na světě a stejně si dělá, co chce.