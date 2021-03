Růžička má problém, Hradec není Kometa 2017

Už teď vidíte, jaká je hradecká šance na úspěch v play off. Čím déle drží vyrovnaný stav, tím je silnější. Má svůj systém, brejkové hráče i svalnaté chlapy. Ubránit, přetlačovat se u mantinelů, případně před brankou a udeřit. Když Hradec vede deset minut před koncem, je nejjistější v kramflecích. Zamyká svoji stodolu, kolem ní se vykope vodní příkop a ještě před něj hodí ostnatý drát. V minulých týdnech tohle poznaly Pardubice nebo Třinec. Pokud jdou Růžičkovi boys do náskoku, kralují, utrápí vás.

Vlastně si při jejich vítězných zápasech vzpomenete na nepříjemnou a kousavou Kometu minulých let. Kde se ostatní klepají, že vedou jen o gól, stačí malá chybka a je dobrý výsledek v trapu? Moravská královna byla nejjistější, dvakrát takhle zvedala pohár.

Hradec jede hodně podobný koncept. Všechno má ovšem jeden podstatný háček, chybí mu tak výrazné ofenzivní diamanty, které v Brně ze systému nakonec vyjely. Tady není žádný Martin Erat, Marek Kvapil ani Hynek Zohorna. Navíc není v klubu silná jednička, žádný Marek Čiliak, který má v břiše magnet na puky. Marek Mazanec by jí sice být mohl, jenže tohle rozhodně není sezona, kdy klub plánuje na něj vsadit. On má rád, když je v bráně pořád. Teď se střídá podle nějakého záhadného klíče se Štěpánem Lukešem.

Plzeňská lekce jasně odhalila hradecké slabiny. Pokud zvládnete rychle otočit hru a vyrazit do útoku, Mounftield nemá rychlé obránce, kteří by vás chytli. Když na ledě zrovna nejsou Zachar, Klímové nebo Sklenář, ani útočníci vás nedobruslí. A pokud se Mountfield zformuje před vlastní brankou, myslí si, že má pevný val, tak stačí rychlý průnik do něj, nahrávka, blesková střela. V tu chvíli vidíte, že pevná hradba je jenom domek ze slámy z pohádky o vlkovi a prasátkách. Stačí, když vlk foukne, ochrana je fuč.

Hradec může jít v play off daleko, pokud narazí na soupeře, kteří budou myslet podobně jako on. To znamená, že riziko je na škodu a play off vyhraje hlavně defenziva a disciplína. Když proti němu nastoupíte s tuhou obranou, nejspíš vás doběhne. V trpělivosti je jeho síla. Ale pokud do něj kdokoliv dupne? Nemá plán B. Nebo aspoň v základní části ho neukázal. Kdysi se tady stavěl tým na nátlakový hokej, to je teď pryč. Už takovou věc neumí, kouč ji ani nevyžaduje. Má svůj rukopis, což je samozřejmě jeho svaté právo. Samozřejmě byl i důvod, že tuhle krásu na pohled rázně rozebrala svým betonem Kometa ve čtvrtfinále 2019.

Teď je hradecké prostředí nastavené poměrně jasně. Podle not Vladimíra Růžičky se musí dojít minimálně do semifinále. V tuhle chvíli to znamená, že musí vyhrát dvě kola play off. A když to nevyjde? Nejúspěšnější extraligový kouč vyklidí hradeckou kancelář.