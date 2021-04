Extraligové kluby v divné shodě: daly si zbytečné hokejové prázdniny

Bavil vás zápas Třince s Boleslaví? Musel. Kvalitní týmy, do toho emoce. Stejné je to u sousední série v Praze. Ale stejně je velká škoda, že si dalo play off prázdniny. Vlastně vzpomínáte, že se zase hraje hokej, když jste po devíti dnech zase sedli k televizi. Je chyba, že soutěž vyhlásila volno. Vidíte, jak kluby stále moc nechápou svoji situaci a pozici na trhu. Vedení ligy chtělo hrát dřív, televize byly taky pro. Jen všechny čtyři celky ve shodě zavrtěly hlavou. NE!

Smysl tady má jediný argument. Po covidové pauze nabrala extraliga divoké tempo, kdy se prakticky netrénovalo, jen lehce odpočívalo a třikrát týdně hrálo. Jenže faktem taky je, že v semifinále jsou týmy z TOP 4, tedy nejsilnější parta, která si uhrála přímý postup do čtvrtfinále a měla volné předkolo. Tím pádem minimálně 11 dní už všichni orazili. Takže ten silný argument už zase padá.

Kluby se takhle jednomyslně shodnou málokdy. Vlastně zaráží, že teď to tak bylo. Devět dní bez hokeje? Proč? Vždyť za tuhle dobu v současném světě, prakticky zapomenete, že se nějaké play off hrálo. Fanoušek si za 9 dní dovede najít jinou zábavu, zapomene na silné momenty, které provázely čtvrtfinále, teď jim je kluby musí připomenout znovu. Kluby oslabily svoji pozici na trhu.

Navíc mohl i zkrácením pauzy před semifinále vzniknout slušný termínový polštář pro případ, že by se jeden tým nakazil covidem. Navzdory strašení, že pak by následovala kontumace, bylo by reálně možné čekat na návrat z karantény. To si kluby škrtly.

Pak je tady samozřejmě i silný finanční pohled. Z pohledu sponzorů chcete, ať se o hokeji mluví co nejvíc a co nejdelší dobu. OK, extraligové kluby si mohly prohlédnout video se soupeřem i pozpátku, trénovat přesilovky, vyléčit šrámy. Jenže v NHL nejsou úplně hloupí, když takové věci nikdy nedopřávají, naopak dbají na to, aby se pořád hrálo a přestávky mezi sériemi play off trvaly co nejkratší dobu.

Tak snad neskončí obě série semifinále zase 4:0. Čekat na finále 10 dní? To by už byl větší adrenalin sedět u řádku s jahodami a netrpělivě čekat, kdy se objeví první květy. Když už byste byli v tom, třeba byste se ani nevraceli zpátky k televizi.