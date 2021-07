Bříza šéfem světového hokeje? To si nepřejte. Někdo musí uklízet doma

A je to. Uwe Krupp právě podepsal smlouvu s hokejovou Spartou... • Jaroslav Legner / Sport

Od konce Petra Břízy ve Spartě se mluvilo o tom, že míří na pozici ve vedení IIHF. Teď je to tady, oficiálně patří mezi kandidáty na šéfa světového hokeje. Bývalý brankář si prací pro Ligu mistrů i jako člen rady IIHF vybudoval velmi dobré renomé, vztahy i politické body. Mluví se o tom, že hlavním favoritem na místo po René Faselovi je Němec Franz Reindl, každopádně bez šance Bříza taky není. Jen pro český hokej by byla škoda, kdyby nakonec opravdu vyhrál.

Důvod je jeden jediný. Ve vedení domácího hokeje je svinčík, který bude potřeba uklízet. Ano, pod vedením diktátora (oficiálně je to funkce prezidenta) Krále se na každém kongresu hrdě ukazují vydělané miliony. Problém je, že tím to hasne. Současný šéf svazu je ve funkci od roku 2008, jeho funkční období skončí v roce 2024. Dál už prý pokračovat nechce. Načasování pro odchod? Z jeho pohledu ideální. Po domácím MS kasa vždycky praská ve švech.

Jenže současně Král dělá i špinavé věci. Rád se obklopuje spolkem ne moc schopných, zato velmi loajálních lidí, kteří poslechnou přání svého šéfa. Tím hokeji uškodil nejvíc. Když ho někdo kritizuje, tak se ho snaží buď z hokeje odstranit, nebo ho zaměstnat.

V obou případech se dostaví efekt zavřené pusy, pří své inteligenci zkrátka ví, že tohle funguje. Sportovně pod ním žádná fantastická éra nepřichází, projektů se nastartovalo hodně, výsledek nevidíte. Není žádné ultra tajemství, že si místo sebe chystá poslušného Milana Hniličku.

Asi si dobře pamatujete, jak to chodí na volebních konferencích. Hokejové prostředí sice vytrvale nadává, ale na druhou stranu je neschopné, aby samo Královi vygenerovalo soupeře. Takže nakonec drtivá většina zvedne ruku současnému šéfovi pro další funkční období. Peníze jsou, tabulky taky drží pohromadě, tak vlastně je ještě dobře. Co nám chybí, no ne?

Jenže problém je potřeba vidět v tom, že s Hniličkou nebude dobře. Je důležité myslet na fakt,