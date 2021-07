Důvod, proč by Seattle nemusel vzít Voráčka: prostor pod platovým stropem

Přesně proto je jasné, že Seattle nepůjde na hranu 81,5 milionu dolarů, kterou vymezuje platové maximum. Rozumnější je mít minimálně 10 milionů rezervu. To je taky jeden z důvodů, proč by Kraken i nemuseli mít na radaru Jakuba Voráčka s gáží 8,25 milionu ročně.

Ron Francis bude určitě stavět tým tak, aby rovnou mohl jít do play off, ať se mu povede něco podobného jako Vegas, tedy z nuly za dobrými výsledky. Bude potřebovat i tvář, lídra. Ovšem při vší úctě, do téhle role Voráček nikdy v NHL nedorostl, tak ho vnímáme jen doma.

Navíc smlouvu bude mít ještě tři roky, což by Seattle vrhlo do rizikové pozice, že velkou část stropu zabere hráč, který půjde postupně dolů. Kolem peněz se výběr bude točit hodně. Třeba na první pohled extrémní lákadlo Carey Price? Je mu sice čtyřiatřicet, ze stropu bude krájet ještě pět let 10,5 milionu ročně. Jenže je to PRICE! V play off zase dokázal, že umí tým táhnout sám. Montreal ho ale vystaví Seattlu, protože má brankář ve smlouvě na toto léto podpisový bonus 11 milionů. Jde o jednorázovou částku, kterou mu jeho zaměstnavatel musí vyplatit. Canadiens věří, že je to nad možnosti nového klubu.

