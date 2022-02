Blbá změna: prohra s Dánskem se už dá čekat. Problémy měli beci

BLOG PAVLA RYŠAVÉHO | Před třemi roky byste mluvili o blamáží, před pěti o totálním neštěstí, před deseti o sportovní tragédii. Teď? Když prohraje Česko s Dánskem v prvním utkání olympijského turnaje, je to zkrátka blbé. Ale nějak podvědomě čekáte, že se taková věc může přihodit, což je hlavní důkaz, kam se český hokej posunul. Problém není, že neprovrtáte díru do betonu, to se čas od času stane. Problém je, že jde o věc, která se může stát příště zase. A že když řeknete Česko, nikomu se už netupí brusle.