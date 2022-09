Šance Pardubic na titul? PRO závora i šířka kádru, PROTI tlak či názory

Jedna věc jsou prognózy, realita je pak vždycky dovede zbořit. Pardubice patří před startem extraligy mezi největší favority na titul, což jim samozřejmě negarantuje vůbec nic. Připravili jsme tři hlavní důvody, proč by mohly vystřídat Třinec na hokejovém trůnu a co je naopak může zabrzdit. Jak Dynamo bude vypadat? Hokej Radima Rulíka je vždycky založený na bruslení, velmi dobré kondici. Škrtnout si můžete pomalý přechod středního pásma, počítejte s rychlými rotacemi v útočné třetině, výměnou kotouče, clonou na brankovišti a důrazu kolem něj.

Proč by Pardubice měly vyhrát titul

1. Závora vzadu

Pro gólmany nic moc situace, na pozici v bráně je velký tlak. Ale z pohledu celého klubu? Ideální stav. Pardubice mají dvě jedničky. Kdyby nenastala situace s válkou na Ukrajině, Roman Will v extralize rozhodně nepůsobí. S úspěšností zákroků 92,9 % patřil v minulé sezoně do TOP 5 KHL, místo mezi smetánkou si vychytal už předtím ve Švédsku. Vedle něj je Dominik Frodl, kterého silný konkurent může vybičovat na ještě vyšší úroveň. Pokud by se cokoliv stalo, za Pardubice B toho v 1. lize hodně odchytá Milan Klouček, brankář, který už s přehledem dorostl na extraligovou úroveň. Tady by mělo být vyřešeno, velká síla.

2. Velká změna v obraně

Obrana se z 50 % vyměnila, přišli svalovci David Musil s Tomášem Dvořákem. Tenhle aspekt Dynamu hodně scházel, bylo kolem svého brankáře moc hodné, což se teď mění.