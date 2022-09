Budíček, podpora pro Gulaše s Pechem spí. Nastal čas převzít Motor

Přitom by na skladě být měla. Zdeněk Doležal měl pověst zabijáka, i v tragické sezoně Budějovic 2020/2021 nastřílel 18 gólů. Podle nastavené linky byste ho s lepšími spoluhráči čekali někde na 25 a vyšších číslech. Jen angažmá ve Spartě mu nesedlo, nedokázal si vybojovat silnou pozici, skončil na pouhých 7 gólech. Doma byste čekali, že ožije. Měl by.

Dál má Motor vepředu i solidní zástup kategorie lehce nad 20 let s teoretickým potenciálem vytřít všem zrak. Otázkou jen je, kdy tahle věc přijde a jestli. Filip Přikryl, Josef Koláček a Matěj Toman jsou borci s talentem. Na druhou stranu stále nedovedli přesvědčit trenéra Jaroslava Modrého, že pokud je toho moc na Gulaše s Pechem, oni do toho kopnou tak, že jich je plný led. Když se na ně zaměříte, nevybočují nijak extrémně, i když um k tomu mít mají.

Přitom všichni mají ideální šanci vyletět, předvést se, táhnout tým. Jasně, často slyšíte výmluvy, jak naši hráči dorůstají později. Ale spíš to beru jako alibistické řeči. Martin Nečas, Jiří Kulich nebo David Jiříček si dokonce prošli českými juniorkami a buď válí v NHL, nebo o ně liga projevila eminentní zájem. Chcete místo, minuty, roli a zlepšovat se? V tuhle chvíli je v Českých Budějovicích nejlepší příležitost, jak si o čas na ledě říct. Náhradní variantu vedle Gulaše s Pechem tým potřebuje a nutně.

Příkladem, jak se všechno může zaseknout, je třeba Lukáš Vopelka (26 let). Kdysi měl taky pověst borce, který to dotáhne daleko. V 16 letech hrál za Örebro mezi kluky o tři roky staršími, prosadil se, čekalo se, kam vypálí dál. Nakonec nevystřelil. Střídal kluby, nikde se nestal nepostradatelným hráčem. Teď je doma a měl by se v Českých Budějovicích bít o místo v sestavě.

Může získat důležitou roli, třeba mu tahle mise konečně už naplno sedne. Jen pro Přikryla a spol. je zásadní, aby v 26 letech o roli už nebojovali, ale pevně ji drželi. Lepší příležitost, než mají teď, těžko dostanou.

Hráči typu Jakuba Valského, Martina Hanzla nebo Martinse Dzierkalse jsou vhodným doplňkem ke Gulašovi s Pechem, jenže se už nezlepší. Borci, kteří se nedávno přehoupli přes dvacítku, by se posouvat měli. Zásadní otázky tedy zní: kam a kdy.

Motor České Budějovice Vše o klubu ZDE