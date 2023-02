Velká Kometa? Po zápasech umí být i strašně malá. Lize by to mělo vadit

BLOG PAVLA RYŠAVÉHO | Kometa chce být velký klub, v Česku patří mezi ty absolutně nejsledovanější. Libor Zábranský postupně na jižní Moravě vybudoval silnou značku, vydupal si ji z bahna. Ale zaráží, že neumí nastavit, aby klub působil profesionálně i směrem ven. Nebo mu na tom vůbec nezáleží, což je taky zvláštní. No a samotná liga s tím taky neumí hnout. Nebo jí to ještě ani ještě nenapadlo.

Co se týká přístupu k veřejnosti i médiím, nemůžete Kometu porovnávat se Spartou, Třincem nebo Pardubicemi. Je zhruba tam, kde se pohyboval Zlín tři roky zpátky.

Když velkoklub z Brna vyjede na cizí hřiště, vypadá obrázek nějak takhle: musíte doufat, že Kometa vyhraje, hráči se budou usmívat a ochotně kývnou na rozhovor. V opačném případě? Naháníte někde zamračeného maséra, který si plní svoje bedny. Má výraz typu: Hlavně na mě nemluv. Když už to vyjde a padne prosba, jestli by byl tak laskav a zeptal se v kabině, zda může vybraný hráč dorazit povídat o svých dojmech? Je to tak pade na pade

Martin Zaťovič ? Masér zavrtí rukou, že to nepůjde. Konec diskuze. Sparta, Pardubice, Plzeň, Třinec, Hradec a většina dalších klubů v extralize si navykla na profesionální přístup. Klub s sebou vždycky přiveze i někoho, kdo odbaví veškeré žádosti o rozhovory. Jistě, stane se, že hráč je zraněný, nebo má fakt blbý den. Pak člověk z klubu přijde a navrhne jiné alternativy.

Kdepak v Kometě ne. Kapitán mohl po zápase v Hradci kromě samotného klání rozebrat i, jak vidí vývoj českého pokladu Eduarda Šalého, který s ním válčí v lajně. Zkušený borec vedle sebe měl už dřív Martina Nečase , Kometa se vyhrabala z těžké deky porážek a on dohlíží na dalšího talentovaného borce. Ale proč o tom mluvit, nebo psát?

A tak je běžné, že když někam přijede Kometa, hrají si novináři na rybáře a snaží se někoho ulovit. Když se to nepovede? Tak holt smůla. Klub a ani extraliga si asi nepřeje, ať je hokej vidět v médiích. Dá se z toho usuzovat, že soutěž nepotřebuje o svůj prostor nijak usilovat. Má se dobře.

Proto je taky pořád naprosto v klidu, že Olomouc už roky odmítá vydat akreditaci kolegovi z Mladé Fronty, protože se moc ptal. Proto bylo vždycky naprosto v klidu, že Libor Zábranský, když Kometu trénoval, nikdy nechodil v základní části na tiskové konference. Tam mají přeci chodit trenéři, on byl kouč.

Detaily? Určitě, hlavní jsou výsledky, hrdinové, poháry a medaile. Jen pokud se extraliga chce naučit prodávat a získávat další fanoušky i partnery, měla by je řešit. Jinak se těžko někam pohne.

