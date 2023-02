Ledovec Kiviaho zmrazil Brno, vytáhl zákrok snů. Jeho pohled? Zápas OK

Zařvala druhá siréna. Tribuna, kde stojí hradečtí fans, bouřila: „Kivi, Kivi, Kivi“. Finská jednička Mountfieldu Henri Kiviaho málokdy ujede před závěrem zápasu k nějakému emotivnějšímu gestu. Tady se odvázal. Mávnul domácímu kotli hokejkou. Chvíli předtím vytáhl báječný zákrok.

Při oslabení se na něj hnali Jakub Flek s Tomášem Vincourem . Dvojice Komety brejk dvou na jednoho beka vyřešila skvěle. Flek nakopnul svůj motor, kmital nohama, v pravou chvíli nahrál Vincourovi přes střed hřiště. Parťák pálil, co jiného. Do poloprázdné brány musíte. Jenže Kiviaho byl rychlý. Bleskově se roztáhl, vypnul pravačku s hokejkou, že mu hůl při střele vyletěla z ruky.

„Udržel nás ve vedení, byl to klíčový zákrok,“ uznal i hradecký kouč Tomáš Martinec.

Hradec vedl 1:0 od 12. minuty po zásahu Christopha Lalancetta a skóre se až do konce nepohnulo. Dost za to mohl ledově klidný Fin v bráně. Ve druhé třetině měla Kometa ještě další dvě tutovky, obě ve svém oslabení. Jednou ujel Marek Ďaloga, což zastavil Kiviaho, Andrej Kollár střílel do tyče.

Když jste se chtěli Kiviaha na něco zeptat, spíš byste rozmluvili led, který právě vypadl z rolby. Pořád zůstával vtažený do utkání. „Bylo to OK. Normální zápas,“ glosoval jen. A důvody, že podepsal v Hradci další smlouvu, i když si klub plácl na příští sezonu se silným konkurentem Patrikem Bartošákem ? „Fanoušci.“ Nemluví, chytá. Což se Hradci náramně líbí.

Stala se z něj silná jednička, v posledních pěti zápasech vždycky inkasoval maximálně dva góly. „Má skvělý postřeh a reakci, tam vidím jeho nejsilnější stránku. Ale víc by vám řekl asi Robert Horyna,“ usmál se Martinec.

Silnou zbraní je i koncentrace. Kiviaho působí dojmem, že i po dvaceti minutách hlídá, jestli někde na chodbě nevyskočí Andrej Kollár a nevystřelí. „Je pravda, že on je koncentrovaný opravdu silně na každý okamžik. Jsem moc rád, že tady Kiviho máme a že tady zůstane i pro příští sezonu,“ lebedil si trenér Východočechů.

Zápas měl ještě jednu zajímavou zápletku. Jestli 40 minut válel Kiviaho, tak v poslední části si mohl zdřímnout. Kometa ztrácela jeden gól a dostala se pouze k jedné střele. Přitom už není ve srabu, po čtyřech výhrách z ní sálala energie. „Tři čisté gólové šance jsme měli ve druhé třetině, ale pak jsme se přes dobrou obranu soupeře neprosadili. Musím se zeptat bráchy, jak to dělá, že naučil Hradec tak čistě bránit. Eliminovali tím naši největší zbraň, neměli jsme jedinou přesilovku,“ mrknul na Tomáše Martince kouč Komety Patrik Martinec.

Tomáš se ale k fórkům vyhecovat nenechal: „Třetí třetinu jsme odehráli velmi dobře do defenzivy. Ale musíme se poučit z druhé části, tam jsme byli ustrašení, neudrželi se na puku a prohrávali souboje. Jen díky brankáři jsme dál vedli 1:0.“ Hradec s blížícím se play off ukazuje zajímavou proměnu. Vyhrál popáté v řadě, už nedojíždí na krásu, ale zvládá vyhrávat i těsné bitvy. Po reprezentační pauze by se mu měli vrátit z marodky čtyři hráči v čele s Oliverem Okuliarem. Radek Smoleňák fit ale ještě nebude.

Kiviaho v posledních pěti zápasech výhry 5

průměr 1,2

úspěšnost 95 %

nuly 2

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:50. Lalancette Hosté: Sestavy Domácí: Kiviaho (Machovský) – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík (C), Marcel – Eberle, Cingel, Lev (A) – R. Pavlík, Lalancette, Werek – Perret, Kev. Klíma, Jergl – Chalupa, Štohanzl, K. Lang. Hosté: Furch (Čiliak) – Ďaloga, Kundrátek (A), Kučeřík, Holland, Hrbas, Ščotka – Ondráček, Holík, Horký – Flek, Kollár, Pospíšil – Vincour (A), Strömberg, Koblížek – Zaťovič (C), Zbořil, Šalé. Rozhodčí Hejduk, Obadal – Lhotský, Hynek Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 4 478 diváků

