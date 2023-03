Extralize se vrací bumerang. Sudí jsou velmi dobří! Vážně? A co být upřímní?

BLOG PAVLA RYŠAVÉHO | Asi byla jen otázka času, než to bouchne a někdo extraligové rozhodčí v play off natře. Stalo se po dvou zápasech předkola. V Třinci zápas vyloženě pohřbili. Nedivíte se, že Litvínov jejich chyby pálily ještě víc, když inkasoval rozhodující gól v prodloužení, a neměl platit. Nepochopitelně se nepískalo zakázané uvolnění, hra pokračovala. Že se generální manažer Litvínova Pavel Hynek ozval? Naprosto chápu, bouchla frustrace. Cítím to tak, že ne z chyb, ale z toho, jak se k nim přistupuje.

Šéf rozhodčích Vladimír Pešina dal v tiskové zprávě Hynkovi za pravdu. Ano, rozhodčí zápas v Třinci zazdili, bylo to špatné. „Nesprávně posoudili několik zákroků, jak v základní hrací době, tak i v prodloužení, včetně neodpískaného zakázaného uvolnění těsně před vítězným gólem domácích (Třince - pozn. aut.). O to víc tyto chyby mrzí, protože se jedná o velmi zkušené rozhodčí v ELH,“ stojí v oficiálním dokumentu.

A na konci přichází očekávaný dovětek, že „označení jejich výkonu za skandální a vyjadřování o ´naklonění´z úst generálního ředitele p. Hynka považuje manažer rozhodčích APK LH za nekorektní a nevhodný mediální nátlak na rozhodčí v probíhající sérii.“ Taky chápu. Nikde na světě nemají rádi, když někdo vrtá do rozhodčích, v NHL za to padají obří pokuty.

Ale když se vrátím na začátek, proč byla taková reakce očekávaná?

Nejde o chyby sudích. Byly, jsou i budou. To je klasický jev, se kterým je třeba počítat. Problém je, jak vedení ligy tyhle věci komunikuje. Nijak.

Když měl šéf APK Martin Loukota o kvalitě rozhodčích promluvit? Tak jsme se dozvěděli, že podávají velmi dobré výkony. Ani slovo o tom, že něco drhne.

Jenže kdo aspoň občas navštěvuje extraligu, málem mu upadla hlava, jak s ní začal zběsile kroutit. Problémů je víc. Změna trendu řízení během utkání, nejednotnost metru. Zvláštní styl posuzování tzv. zpomalovacích faulů. Někdy máte pocit, že útočícímu hráči je třeba useknout ruku, aby se pískalo. A nebo už je těch drobných háků a seker moc, tak se jeden vybere... Přitom na MS rozhodčí dělají i větší chyby než sudí v extralize (vzpomeňte si na finále Finsko-Kanada), jen zákroky holí jsou posuzovány daleko úzkostlivěji.

Schválně si představte, kdyby Loukota pronesl místo falešné obhajoby tohle: „Víme, že rozhodčí mají rezervy. Ale chceme je odstranit, pracujeme na tom, bavíme se s nimi, chceme se zlepšit.“ Není taková formulace lepší? Aspoň pochopíte, že vedení ligy tuší, co se děje a je třeba konat.

Ale takhle? Jako kdyby se ti, kteří vládnou, pohybovali na růžovém obláčku a přes nafoukaný opar neviděli pod sebe.

Vychází mi z toho celkově jeden výsledek. Čeští sudí nejsou tak tragičtí, jak si myslíme, viz mezinárodní turnaje. Jen se s nimi ne úplně dobře pracuje. Protože kolikrát i horší rozhodčí na MS jsou schopni udržet trend. Ti naši by to uměli taky a bylo k tomu i fér přiznat, když něco nevyjde. Když slyšíte „pardon“, tak se i chyby přijímají lépe, protože chápete, že si je někdo uvědomuje.

Pokud útočník jede dvacetkrát sám na bránu, nedá ani gól, ale naopak si z akce vstřelí tři vlastňáky, tak neslyší, že je borec, protože navlékl dres a přišel. A s rozhodčími je to stejné. Fajn, ať si APK nezveřejňuje tresty a vše řeší interně. Proč ne? Ale ať se nebojí přiznat, že na sto procentech sudí opravdu nejsou. Taky by nebylo na škodu slyšet, kam je třeba je posunout. Ne žádné bezpohlavní fráze o velké spoustě slov, ale konkrétní informace.

Jen je smutné, že šéf rozhodčích Vladimír Pešina přiznal veřejně selhání svého týmu až ve chvíli, kdy se do sudích pustil Hynek. Protože tohle už omlouvat prostě nešlo. Jde ovšem o první vystoupení manažera rozhodčích, které popsalo realitu a vůbec ne nijak skandálně, jen vyložil fakta. Podle mě nikdo nechce hnát rozhodčí na pódium a tam je řezat rákoskou. Jsou součástí hry, někde dobré, jindy horší.

Ale měla by být znát snaha, že i tuhle složku je třeba opravovat, ladit a zlepšovat. Schválně, myslíte, že by Pešina přiznal, jak parta v Třinci zápas nezvládla, kdyby se Hynek neozval? A to je základní věc, o kterou běží.

Když si budete lhát do kapsy, jak je všechno boží, nakonec tomu třeba i uvěříte. No a to by byla velká chyba.