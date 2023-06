Nová doba, z Varů se nemizí, Energie nakupuje. Hlavně moc neblbnout

Boháči v extralize kupují hvězdy, reprezentanty a velká jména. Hlavně Sparta a Pardubice se už druhou sezonu předhánějí, kdo šlápne na pedál víc. Karlovy Vary? Působí, že by si rády taky lízly. Změnily se. Už nejsou partou, kde každý rok řešíte, zda majitel Karel Holoubek všechno položí, protože je na řízení sám, nebo to ještě zvládne. Nejsilnějším vlastníkem je nyní miliardář Dušan Šenkypl. Značka se posunula. Storky o chudém příbuzném jsou pryč.

Klasicky byste čekali, že karlovarské místo v extraligovém potravinovém řetězci se nachází kolem bodu, jak někdo u nich vyskočí, ostatní si ho v klidu přetáhnou. Doba je ale jinde, na což dalo razítko setrvání Jiřího Beránka s Jiřím Černochem. I když tohle ještě nebyl důkaz, čeho je Energie schopná. Prostě se někde hráč cítí dobře, nehrne se jinam pro pár desítek tisíc navíc. Dva reprezentanti zůstali, fajn, může se stát.

K tomu ale přišel předsezonní lov. Velkou posilou se má stát brankář Dominik Frodl, na kterého by „staré“ Vary prostě nikdy dosáhnout nemohly. Zajímavým nákupem je i finský mrňousek do útoku Iikka Kangasniemi. Osmadvacetiletý Fin (170 cm) se umístil mezi pěti nejproduktivnějšími hráči posledního play off v Liize. Základní část sice nic extra, ale rok zpátky v Lahti posbíral přes 40 bodů. V něm může být další silně nadstandardní zboží.

Hlavní síla Karlových Varů by ale dál měla spočívat v jejich akademii. Pár let už si vyhlíží po Česku nejlepší hráče, stahují si k sobě talent, nabízejí perfektní podmínky pro trénink i rozvoj. Výhodou je, že teď by měli mít mladí hráči i vedle koho růst. Opory áčka nezmizí, už věří, že uspět se dá i tady. Plusem pak je, že David Bruk je ideálním typem kouče pro takový tým. Je známý tím, že dovede hráče zlepšit.

Důležité bude, aby s většími prostředky nezačala ale Energie lidově řečeno blbnout. Ať nezašlape svůj projekt s výchovou mladých bouráků velkými nákupy průměrných borců za nadprůměrné peníze. Byla by to škoda.