Nevyhrává, neumí play off? Předsudky boří! Někdy musíte dělat šílené věci

KOMENTÁŘ PAVLA RYŠAVÉHO | V Euro Hockey Tour se nesestupuje, nepostupuje. Maximálně za turnaj dostanete pohár, který skončí ve svazové vitríně. Jestli existuje nějaká šance jednou Ondřeje Kacetla nezávazně vyzkoušet, tak tady. Žádné tanečky okolo, ale naložit mu těžký zápas ve stylu tady ho máš a předveď se, co dovedeš. Vím, zní to trochu šíleně. Ale co můžete ztratit?

Může se stát, že by souboj s Finskem nebo Švédskem nezvládl, nevyšel by mu. Tím pádem si podáte ruku, ale z práce jdete s pocitem, že jste zkusili, co se dalo, jen akce nevyšla.

Pokud k testu Kacetla v reprezentaci nikdy nedojde? Dá se pochopit. V klidu najdete třicet silných argumentů, proč k takovému plánu není důvod. Jenže zároveň vždycky bude v hlavě trochu hlodat téma, co by třeba na vyšší úrovni předvedl. No a vyloženě zabolí, jestli zase zválcuje play off a na mistrovství světa v Praze se začne řešit brankářská otázka.

Ještě poměrně nedávno se zdálo, že v Brně by si spíš extraligu zachytal rolbař než Kacetl. Jenže svět se trochu otočil a on vychytal Třinci tři tituly v řadě. Samozřejmě musíte brát na vědomí, že Oceláři šikanují extraligu z víc důvodů. Nejde jenom o brankáře, on se jim do plánu jen mistrovsky hodí.

Dobře pamatuju dobu, kdy se o něm říkalo, že play off neumí. Pak se o něm říkalo, že nevyjde s konkurenty. Taky se o něm říkalo, že sice chytá dobře, ale tým s ním nevyhrává zápasy. Pak se o něm říkalo, že už nemá na extraligu.

Dnes se tomu zasmějete.

Takže když se o něm říká, že nemá techniku a schopnosti na mezinárodní hokej? Třeba by se tomu šlo taky vysmát. Jasně, beru argument, že Třinec hraje tak, že gólmanovi dovede život co nejvíc zjednodušit.

Jenže v posledním play off jsem sledoval poměrně pečlivě dvě série Ondřeje Kacetla. A on svůj tým vážně tahal z bryndy, zlepšoval ho. Sám vyrostl na úroveň, kterou možná ani on dřív nečekal, ale velké zápasy chytal skvěle.

Přimlouval bych se za scénář, ať se s ním trenéři u reprezentace domluví. Máš zájem to zkusit? Je nám jedno, jak vypadáš v extralize. Nachystej si hlavu a tělo pro výlet do Švédska v únoru. Když zvládneš první zápas, dostaneš i druhý. Vylaď vlastní pohodu, jako by šlo o poslední zápas v životě, chceme vidět, co dovedeš výš. Klidně, ať si dá na hlavu třinecký ručník, jestli mu to udělá dobře.

Riskujete tím, že prohrajete zápas Euro Hockey Tour. Někdy šílené věci dělat musíte, když se trefíte, vrátí se vám. Ivan Hlinka taky reinkarnoval pro Nagano Vladimíra Růžičku, Alois Hadamczik pro bronzové mistrovství světa oživil veterána Petra Nedvěda.

Kacetl je podobný případ. Brankář, který něco umí, ale reálně nikdo neví, jestli je extraliga jeho strop. Třeba je, třeba ne. Ve výsledku můžete získat velmi silného bojovníka pro MS v Praze, který by mohl sloužit jako záložní plán, kdyby vybouchly akce s brankáři v NHL a někdo další se zranil.

Při nejhorším by v únoru Česko prohrálo zápas. To za jednu zkoušku stojí. Navíc, za oddanost hokeji by si zkrátka šanci zasloužil.

