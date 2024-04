Další kolo pro Zadinu. Drží základní pravidlo, první není on a tým mu šlape

BLOG PAVLA RYŠAVÉHO | Na trenérskou mapu si můžete přitlouct hřebíkem další jméno: Marek Zadina. Není to dočasné řešení, v Pardubicích zůstane. Ano, majitel Petr Dědek to avizoval už dřív. Ale vážně si dovedete představit, že by klubu šéfoval dál, pokud by s týmem neprošel přes Litvínov do finále? Sotva. Určitě si sám musel moc dobře uvědomovat, pod jakým tlakem se nachází. Dostal životní šanci a vlastně i jen jeden pokus. Musí se umět dobře rozhodovat a nechybovat.

Marek Zadina si nevymýšlel, když říkal, že jako asistent Radima Rulíka a Václava Varadi nasával jejich styl práce. Vidíte u něj podobné prvky, které vedle něj drželi jeho dva bývalí kolegové.

Co je zásadní? Tak nějak přirozeně ze Zadiny vyzařuje trenérský směr, že se nezačíná slovem „já“. Žádné „nachystal jsem, vymyslel jsem, udělal jsem, nařídil jsem“. Jasně, zní logicky, že tohle udělat nesmíte, ale odolejte pokušení, když váš tým vyhrává. Přeci prodáte i trochu sebe. Nedělá to, což mu rozhodně přidává body v kabině. Svým vystupováním dovede dát respekt hráčům, které vede. Nepotřebuje být nad nimi, celému světu ukazovat, že je řídí. Nechce budovat svůj obraz přes slova. Cítíte tady závan dlouhé hráčské kariéry. Vede český velkoklub a nepodělal se z toho. Plusový bod.

Další věcí ale je, že i když má pod sebou výjimečné hráče, nemůže jen chodit do kabiny, zatleskat a popřát hodně štěstí. Opravdu jim potřebuje něco předat, držet v kabině ideální klima.

Doba se posunula, i skvělé individuality musíte reálně trénovat, ne pouze plácat po zádech. Volnost jim můžete dát při přesilovce, v ofenzivní fázi. Ale všichni musí dobře vědět, co dělat po ztrátě puku, jak akci rozjet. Pokud by to tak nebylo nebo tomu nevěřili, poznali byste to.

Zadina má těžší roli v tom, že kolem sebe nemá silné asistenty s mnohaletou praxí. Vít Černohous je teprve na začátku své éry, Petr Sýkora je pořád brán spíš jako nouzové řešení, jeho pracovní pozice je v pozici klubového skauta jinde. A přece Dynamo z pohledu herního systému vypadá dobře. Realizační tým funguje, což je Zadinova zásluha, dovede lidi kolem sebe spojit.

V zápase působí někdy nervózně, když se dohaduje s rozhodčími. Ale zase vidíte i prvky, že tým na soupeře se svými kolegy chystá. Když třeba obránce střílí přes clonu naschvál vedle branky, kde se nachází útočník pravák s hokejkou natočenou tak, aby doklepával kotouč do branky? Tohle nejsou věci, které vznikají z improvizace. Drilujete je, aby vyšly. Jde o detaily, ze kterých cítíte, že Zadina tým řídí, i když o tom nemluví. To samé čtvrtý zápas v Litvínově. Pardubicím po první třetině ujely nervy, hráči měli emoce vyšroubované do divokých hodnot. Zpátky se vrátil tým s hlavou nastavenou na postup, navíc kouč správně rozhodl měnit brankáře Willa za Pavláta. Impuls, který vyšel.

Vzpomínám si na postřeh jednoho extraligového hokejisty. Může to být zkreslený pohled, ale takhle dřív Třinec, kde Zadina pracoval s Varaďou, zkrátka vnímal: „Ty jejich trenéři jsou naprosto šílený. Jen jedu kolem jejich střídačky a Zadina na mě pořád něco sprostě řve.“

Od té doby si současný pardubický kouč prošel vývojem. Nehuláká od mantinelu na projíždějící soupeře, udrží se v řadě za hráči.

Vnímáte, že je taky přísný, Pardubice působí systémově silnější, než vypadaly za Václava Varadi. Nemají výpadky, dupou za jedním cílem. Možná to s hráči dělá tlak play off. Možná jim ale taky sedí jiný Zadinův přístup v zákulisí, který nevidíme. Základní princip hry vyznává stejný jak Varaďa, to znamená, že není podstatné, jak se jmenujete a kolik chcete dát gólů. Vy potřebujete hlavně vyhrát.

Když hrály play off Ligy mistrů, Pardubice tuhle myšlenku neakceptovaly. Teď ano. Což svádí i k tomu, že svému týmu může Zadina líčit podstatné informace jinou formou, než které věřil Václav Varaďa.

Ve finále na nového pardubického kouče čeká zase velká výzva. V play off proti sobě měl zkušenější trenérské kolegy, kteří si toho na lavičce v roli hlavního kouče zažili víc, ale ani Tomáš Martinec, ani Karel Mlejnek neměli tak nadupaný kádr jako on.

V souboji o zlato se to změní. Ať do něj projde Sparta, nebo Třinec, Pardubice budou čelit hodně podobné kvalitě, kterou mají samy. Třinec nemá soupisku tak narvanou, ale v případě postupu do finále na Dynamo číhá banda starých psů, kteří umí vyhrávat. Sparta se podobá kádrem Pardubicím mnohem víc. Taky má soubor velkých hvězd, které šlapou spolu a pomáhají si.

Pardubice čeká superfinále. A Zadinu další poznání své trenérské kariéry. Narazí na kolegu, který s ním bude chtít válčit. Jako první k tomu bude mít i zbraně.

