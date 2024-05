Česko už ve čtvrtfinále „může“ i bez Haškova pyžama. Málo? Ne, pokrok

KOMENTÁŘ PAVLA RYŠAVÉHO | Třináct dní se perete na mistrovství světa a pak přijde jeden, ten čtrnáctý. Podle něj na turnaj budete vzpomínat. Čtvrtfinále je bestiální den, kdy se odrazíte k medailovým bitvám, nebo se noříte do analýz, co mělo být jinak. Sladké, nebo kruté a někdy třeba nespravedlivé. Vždycky záleží, na které jste straně. Nevím, jestli česká reprezentace vyhraje. Mohla by, potenciál hrát skvěle v týmu je. Každopádně dlouho nepamatuji, kdy z hráčů na MS vyzařovalo to, co vidíte teď.