Tomášek: Švédové berou jedině zlato. Ať je tlak na nich. Máme velkou sílu

Žádný z českých hráčů nepoznal v sezoně švédský hokej jako on. Tým, který proti nim vyjede v dresech se třemi korunkami při semifinále, však bude jiný. „Kvalitní mužstvo postavené z hráčů NHL. Ze švédské ligy tam téměř nikdo není,“ připomněl David Tomášek, který prožil skvělý rok ve Färjestadu. „Ať si vezmou úděl favorita. My se na ně připravíme, půjdeme do toho srdcem a s diváky v zádech,“ vzkázal 28letý útočník před sobotní bitvou.

Osmnáct borců z NHL, v obraně největší hvězdy v čele s Victorem Hedmanem, Erikem Karlssonem a Rasmusem Dahlinem. Ze tří vyslanců švédské soutěže na šampionátu pravidelně nastupoval jen Linus Johansson, kapitán Färjestadu, kde působil právě David Tomášek. „Mají obrovskou individuální kvalitu. Útočit, prolínat beky s útočníky. To je jejich hra. Mají to zakódované, vychází to z nich, obránce k tomu nabádají. Věřím, že si to pohlídáme a zároveň je třeba potrestáme,“ prohlásil.

Trenér Sam Hallam vede Tre Kronor druhou sezonu. Předtím byl úspěšný ve švédské lize. Přes devět let vedl Växjö, třikrát s ním získal titul. „Nastolil tam určitý systém a švédský tým se prezentuje úplně stejně. Co jsme se bavili s Linusem, říkal, že hrají stylem, jaký vyznávali celou dobu. My se na to připravíme, nemáme se vůbec čeho bát,“ uvedl Tomášek.

S jediným spoluhráčem ve švédské kabině si povídal naposledy ještě v Brně při Českých hokejových hrách. Během šampionátu už si ani nepíšou. „Tehdy to ještě bylo v přátelském duchu. Oba jsme udělali tým pro mistrovství světa a popřáli si štěstí. Ale teď, jak jeho znám, jsme soupeři, a nic si nedáme. Švédové si hodně věří a co tak probíhá v tamních médiích, berou jedině zlato a nic jiného. Věřím, že je zastavíme. Jen ať je ten tlak trošku na nich. S Finy se ve čtvrtfinále potrápili, a já věřím, že se potrápí i s námi,“ dodal nejlepší střelec švédské nejvyšší soutěže.

Tre Kronor jsou pod tlakem. Od obhajoby zlata v roce 2018 na šampionátu nezískali medaili. Přes čtvrtfinále od té doby prošli poprvé až letos. „Neříkám, že jsou na hrušce, tohle nemají v povaze. Ale řeší to hodně. Prostě jim přijely hvězdy, hlavně do obrany, tvrdí, že mají tým na zlato. Mají prý tým postavený tak, aby uspěli. Uplynula nějaká doba, co se jim to povedlo naposledy, ale to je jejich věc. Jen ať si vezmou úděl favorita. My se budeme soustředit na sebe,“ prohlásil Tomášek.

Českému týmu se postupem mezi nejlepší čtyři celky ulevilo. „Tenhle krok byl strašně důležitý. Čtvrtfinále rozhoduje, jestli je mistrovství úspěšné, nebo ne. Ale musíme být pořád trošku pod tlakem. Myslím, že máme obrovskou sílu, věřím týmu. Každý plníme svou roli, jak nejlíp umíme. Připravíme se a půjdeme si za tím. Postup do semifinále na domácím šampionátu určitě zařadím mezi největší momenty své kariéry. Rozhodně u toho však nechci končit a jsem strašně rád, že můžu být v takovém týmu. Máme skoro to nejlepší, co český hokej může nabídnout,“ pravil centr čtvrtého útoku.

Semifinále začíná ve 14:20, dosud hráli Češi převážně večer. Na turnaji tohle zažijí poprvé, ale stejné podmínky budou pro oba týmy. Bude opět vyprodáno. „Myslím, že to taky určitě udělá hodně. Co jsme slyšeli od Kanaďanů a Američanů, dýchlo to na ně. Nechci říct, že nejsou zvyklí, jsou to navíc hráči jako prase. Ale věřím, že nám atmosféra trošku pomůže. Je úžasná, nejlepší, co jsem v kariéře zažil. Strašně si to užívám a zároveň jsem hrozně rád, že můžu být součástí týmu. Věřím, že síla je obrovská a že nekončíme,“ uzavřel David Tomášek.