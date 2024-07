Nečas vzal druhý most. Krok, aby šel brzy na daleko větší peníze

Nečasovi zatím Carolina vyplatila jen něco přes 14 milionů dolarů, což je na odvedenou práci hodně nízká suma. Vydělala na něm hlavně tím, že ze svého pohledu chytře naložila s nováčkovskou smlouvou. Sice ji s 12. hráčem draftu 2017 uzavřela hned, jenže v prvním roce ho pustila k jednomu zápasu v NHL, ve druhém k sedmi. Ani jednou se Nečas nedostal přes deset, tím pádem šlo dle pravidel platnost nováčkovského paktu o rok odsunout. Takže neplatil tři roky, nýbrž pět.

Tím pádem se stalo, že Carolina najednou disponovala útočníkem, který z platového stropu neukrajuje ani milion dolarů, posbírá 40 bodů a ještě od něj čekáte raketové zlepšení.

Vítězství pro Hurricanes.

Další smlouva byla takzvaný most. Nečas podepsal na dva roky za tři miliony dolarů. Nevyskočil na 60 bodů a víc jako třeba Elias Pettersson (čtyřka jeho draftu), takže jeho most nelétal nikde nad šesti miliony. Nutno ovšem dodat, že právě třeba Pettersson odehrál do konce nováčkovské smlouvy zhruba o 350 minut v přesilovce víc, tím pádem se lépe sbíraly body a rychleji rostla hráčova cena. Carolina Nečase netlačila nahoru, spíš pomalu čekala, jak se vyvine a kam se posune.

Nyní vlastně podepsal druhý most: 6,5 milionu dolarů jsou už slušné peníze, které vám i dopředu určují pozici. Jen v 25 letech se spíš podepisuje první obří kontrakt, když věci jdou, jak mají, a hráč se zlepšuje. U Martina Nečase to tak je, posunul se, v bruslení s kotoučem patří k nejlepším hráčům NHL, tím i dokonale pasuje do stylu Hurricanes. Co se týká ofenzivy, silný kalibr.

Dlouhodobá smlouva kolem osmi milionů by mu slušela. Asi by ji i dostal, kdyby cítil, že v Carolině plánuje zestárnout.

Jenže sem evidentně teď nemíří, byť během dvou let se mohou věci změnit. Ale současný stav je i zásluhou bývalého GM Wadella, hráčům šlape na krk, dokud to jde. Tím pádem se ani není co divit, že když přiletěla Carolině nedávno nabídka od Columbusu na Nečasův trejd, hráč údajně odmítl. Don Wadell začal totiž pracovat u Blue Jackets.

Druhý Nečasův most je pro něj dobrou volbou pro něj a krátkodobě i pro klub.

Až smlouva skončí, v 27 letech neztratí nic ze své rychlosti, bude patřit mezi hráče, kteří přicházejí do nejlepšího období kariéry. V létě 2026 se z něj stane volný hráč, takže se mu otevře možnost podepsat životní smlouvu někde, kde mu to dá smysl.

Samozřejmě svým způsobem i riskuje. Potřebuje zůstat zdravý, což neovlivní. Potřebuje ukázat, že zvládá dělat nad 70 bodů a patří k vyšší lize v NHL, což už ovlivnit může. No a pak potřebuje agenta ve formě. Ten totiž v létě 2026 bude muset mít čich, kdo jen slibuje, žádá trpělivost a kdo Nečase reálně chce podepsat. S rostoucím platovým stropem i jeho výkonností může jít klidně k desetimilionové hranici, sem by teď určitě nemířil.

A smlouva na 6,5 milionu říká ještě jednu věc. Carolina ho během ní může velmi dobře vyměnit. Kvalitní útočník za přijatelné peníze s výhledem, že sami s ním můžete podepsat kontrakt na dlouhou dobu, bude mít vysokou cenovku.