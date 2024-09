Kam s Varaďou? Nejúspěšnější české kluby mu zavřely dveře

KOMENTÁŘ PAVLA RYŠAVÉHO | Rok volna po konci v Třinci si Václav Varaďa vzal dobrovolně. Jezdil po stážích, jednal se Spartou, což nakonec těsně před potvrzením smlouvy vybouchlo. Jeho současná situace je ale jiná, tohle není plán. Jen nechce nechat v Pardubicích velké peníze, na které mohl vyskočit díky úspěšné kariéře v Třinci. A pokud má dle svých právníků šanci uspět? Asi málokdo by se zachoval jinak.

Jednou jeho sága s Dynamem skončí. Co pak? To je právě ono. Varaďa si budoval štít nedotknutelnosti v Třinci, který nakonec prasknul. Chtěl větší moc, než klub byl ochoten přijmout. Končil titulem a jako velmi úspěšný muž, těžko si představit, že by ho někdy v budoucnu Oceláři zaměstnali. Tady je zavřeno.

Stejný nápis mu samozřejmě dají na dveře i Pardubice. Stejný se pro něj objeví po dlouhatánských a nakonec neúspěšných jednáních na Spartě. Dopředu víte, že v Kometě by Varaďova cesta těžko fungovala, v Liberci jsou nastavení jinak. Takže v součtu? Z nejúspěšnějších klubů v Česku nepřipadá v dalších letech v úvahu ani jeden.

Pokud nepůjde do práce brzy, tak ani ze Švýcarska se vám neozvou jen kvůli minulosti a jménu. Jestliže Varaďa nepůjde pomalejší cestou v zámoří, kde si na základě kontaktů a starých vztahů začne budovat trenérské jméno od nuly? Jednou se objeví v nějakém českém klubu lepšího extraligového středu. Přinejlepším.

Otázkou ovšem je, jestli by mu taková práce dávala smysl. Z Třince i Pardubic byl zvyklý pracovat s maximální kvalitou i velkým rozpočtem na hráče a všechna svá hejblátka a pomůcky. Až se objeví Václav Varaďa příště v práci, půjde o úplně nový příběh. Jestli mu tedy bude dávat smysl.