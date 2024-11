Reprezentační hokej? Česko je aktivní, věří si. Cenná éra, když maléry pokračují

Kdybyste položili pár let zpátky otázku, čím se vyznačuje český hokej, odpověď by vypadala nějak takhle: „Eeeee....“ A následovalo by ticho. Na rovinu, nešplháme po krku Kanadě, nepředběhneme ji a nestaneme se hokejovou zemí číslo jedna. Je potřeba stav vnímat reálně a dobře odhadnout možnosti. Aktuálně se ale Česko může s nejlepšími měřit na všech úrovních. Je aktivní, věří si, že může každý zápas vyhrát.

Generace kolem Jana Kováře, Michala Řepíka a Tomáše Zohorny si prošla na reprezentační úrovni peklem. Vyžrala si nejhorší éru. Na klubové úrovni záříte, ve svých rolích patříte k nejlepším hráčům špičkových soutěží. Ale jakmile se sejdete pohromadě, jako by někdo zhasnul, když se začne hrát o medaile. Přijedete na turnaj a nic, zpátky bez pokladu. Dvacítka si zahrála MS sedmnáctkrát, než se vydrápala zase k medaili.

Z dnešního pohledu, kdy reprezentační áčko vyhrálo domácí šampionát a dvacítka brala medaile na posledních dvou turnajích, zažíváme pohádkovou éru.

Vážit bychom si jí měli hlavně proto, že nepřišla díky nějaké fantastické reformě, která překopala myšlení celého hnutí, jak se dodnes chlubí Švédi. Chaos neskončil, pořád se tady dějí „zločiny“ typu rozšiřování extraligy 9. tříd na 30 týmů, kde končí zápasy i výsledkem 18:1. Ale vždycky si dovedeme obhájit, proč je to dobře, a kdo změnu kritizuje, nerozumí pokroku.

Čeští hráči mohou být silní spolu. To je obrázek posledních let, který postupně mizel. Nikdy by se nemělo zapomínat, jak hnutí spojil na MS ve Finsku 2022 Kari Jalonen. Po hokejové stránce se postarali o velký rozvoj Radim Rulík se svojí bandou a navazují na něj Patrik Augusta a spol. Pomohli do hráčů nahustit, že pokud do puntíku plní silný plán, silně stoupá pravděpodobnost, že utkání skončí úspěchem.

Český hokej dnes znamená, že tým hraje blízko u sebe, chce diktovat tempo, mění posty a věří si. Taky může prohrát, jen myšlení, že spíš to nepůjde, se vytrácí. Celkové nastavení reprezentačních týmů je nejzábavnější za poslední desítky let. Uvnitř hnutí ale pořád létají velké mouchy.