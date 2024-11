Rulík o první akci: Výborný Kacetl. Nemám rád spekulace, co neovlivníme

Jak tým ve vašich očích zareagoval na špatný výsledek s Finskem?

„Byl to jednoznačně zlepšený výkon. Věděli jsme, že Švýcaři nebudou lehkým soupeřem, protože neprohráli v základní hrací době jak s Finy, tak ani se Švédy. Měli jsme malinko změněnou sestavu, což byl tah připravený dopředu, ale apelovali jsme na tým, abychom zareagovali na sobotní zápas. Byli jsme si toho vědomi, stejně tak hráči. Vše ještě podpořeno výborným výkonem gólmana.“

Takže spokojenost?

„Šli jsme si od začátku za vítězstvím, i když soupeř snížil na 3:2, klíčové byly góly na 4:2 a 5:2. Pomohli jsme si přesilovkou, což v sobotu nevyšlo. Obětavý výkon.“

Budete rád, že tentokrát reprezentace neztratila tempo soupeře?

„Pohyb jsme udrželi. Věděli jsme, že kdo bude chtít víc, má větší šanci, protože tři zápasy ve čtyřech dnech nejsou žádná legrace. Švýcaři se zřejmě proti Švédům vydali, síly jim chyběly, možná to hrálo roli. Takový systém prověří kondici hráčů.“

Proti Finsku se ovšem stejná rychlost národnímu týmu vyprodukovat nepovedla.

„Finové měli nejsilnější mužstvo. Měli osm mistrů světa a pět olympijských vítězů. Na výsledcích to bylo znát.“

Stále platí, že celkové druhé místo neberete tolik do úvahy?

„Abyste mě dobře pochopili, nemám rád spekulace, které nemůžeme ovlivnit sami. Zaměřili jsme se na náš zápas, abychom ho vyhráli, to byla priorita. Co vítězství přineslo v turnaji, je věc druhá. Museli jsme spoléhat na výsledek Švédsko – Finsko (4:5). Důležité umístění je, ale pro nás byl zásadní vlastní zápas, který rozhodoval, jestli pojedeme s bilancí úspěšnou, nebo neúspěšnou. Podařilo se.“

V čem vám pomohli vysocí útočníci Jáchym Kondelík nebo Radim Zohorna?

„Pokud jsou hráči takových parametrů šikovní na ruce, musím říct, že jde o obrovský bonus pro tým. Je skvělé, když ubruslí velké hřiště, kotouč jim neutíká z hokejky. Jsou pak znát. Vždycky, když takové hráče budeme mít, zkusím je nepřehlédnout.“

Poradili si s první akcí Michal Kunc a Marek Kalus?

„Otázka spíš pro ně, ale zdálo se mi, že nepropadli. Víc byl vidět Michal Kunc, ale Marek Kalus hrál dobře, obětavě, jednoduše. Nemůžu v rychlosti úplně říct, ale nic jednoduchého to pro ně nebylo, nejsou na takové tempo hry zvyklí. Obrovská zkušenost.“

Co třetí nováček, brankář Ondřej Kacetl?

„Výborný v obou zápasech, podržel nás v těžších situacích, byl na svém místě. Podal výkon, který umí v Třinci, když jde do tuhého.“

Z týmového hlediska se vyjímala ofenzivní podpora beků. Taktický záměr?

„Pracujeme na tom. Záleží, jak jsou zvyklí z klubu, někde se podobný systém hraje víc, nebojí se toho, jinde trošku jo. Každopádně se snažíme, aby beci útok podporovali.“