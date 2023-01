Hokejista ať hraje, rozhodčí píská. Guláš nevaří sudí, vychází od hráčů

KOMENTÁŘ PETRA KLÍMY | Držím to v sobě pět nebo šest let, co jsem se vrátil z ciziny. V hokeji se nikdy nepískalo všechno. Rozhodčí buď faul neviděli, přehlédli, nebo už toho bylo tolik, že hru pustili. Každý zápas je jiný, občas vznikne guláš, ale ten nevaří rozhodčí. Vychází od hráčů. Teď se postavím proti nim, i když je uznávám. Respekt však musíte mít ke všem aktérům, to znamená i k rozhodčím.