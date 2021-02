Toronto má na Stanley Cup! Thornton a spol. byly prozíravé nákupy

Tak nám Toronto s velkým přehledem vede NHL. Tým, který od roku 1967 čeká na triumf ve Stanley Cupu. Cítím, že konečně přichází jeho čas. Strašně se těším na play off, až si to Maple Leafs rozdají s Bostonem. To bude série jako hrom. A taky doufám, že vyhraju večeři. S kamarádem se už roky pravidelně sázím, každý z nás v létě vybírá jeden tým, který vidíme nejdál. Hromadu let jsem prohrával, ale naposledy jsem si vybral Tampu a po sedmi letech konečně vyhrál baštu. A teď jsem vytáhl Toronto…