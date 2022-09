Ať to stojí cokoliv. PSG a City jdou touto cestou nejdůsledněji. Dělá to už i Barca

Tak už i FC Barcelona. S herním stylem, ovlivněným Johanem Cruyffem, bývala skutečně víc než jen klub. Dnes, navzdory vysokým dluhům, to dělá jako všichni ostatní. Investuje v dimenzích, které si může dovolit jen málokdo. Roční rozvaha se nepočítá. Kdo zná růst trhu, přemýšlí v desetiletích.

Barca nyní, mimo jiné, koupila Roberta Lewandowského z Mnichova za 45 milionů eur. Je mu už 34 let a nepředstavuje pokračování stylu tiki-taka. Sedmkrát byl ale nejlepším střelcem bundesligy.

Až na výjimky mezi špičkovými evropskými kluby převládla jedna strategie: výměna prstenů. Navzájem si kupují hráče, kteří se u soupeře drželi už léta. Nepřináší to žádný nový impuls, protože hráči se blíží ke svému zenitu, nebo ho již dosáhli, ale zachovává to status quo. Klubu to zaručuje, že zůstane v uzavřeném kruhu. Také v semifinále této sezony Ligy mistrů, která právě začíná, zůstanou stejní hráči jako obvykle.

Bayern koupil Sadia Maného za 32 milionů eur. S Liverpoolem se dostal třikrát do finále a 30letý hráč může završit kariéru několika národními tituly s německými šampiony. Odpověď na otázku, jak přesně na hřišti nahradí Lewandowského, ví jen klub. Hlavním cílem byl Lewandowski, Mané útočí variabilněji. A navíc němečtí hráči cítí v Mnichově domácí sílu. Dvě mezinárodní hvězdy James Rodriguez a Philippe Coutinho nedokázali najít místo v základní jedenáctce, Lucas Hernández potřeboval dva roky, aby se rozjel. Ale přestup dává smysl, Mané je báječný hráč.

Raheem Sterling (27), který s sebou přinesl reputaci čtyř titulů Premier League, je nyní útočníkem Chelsea. Manchester City ho prodal za 55 milionů eur. Musel odejít, protože Pep Guardiola o něm nebyl úplně přesvědčen, stejně jako u Leroye Saného. Sterling nahrazuje Tima Wernera. Jeho jedinou možností byl návrat do Lipska, jehož klubová struktura připomíná špičkové kluby. Jeho majitel, miliardář Dietrich Mateschitz, však neinvestuje ve velkém.

Real Madrid využil opci na Antonia Rüdigera (29), fyzicky silného obránce, který vyhrál s Chelsea titul. Casemiro (30) opustil Real. Manchester United chce s pětinásobným vítězem Ligy mistrů získat zpět defenzivní stabilitu a navázat zpátky spojení ke špičce. Cena byla 70 milionů eur a United hrají Evropskou ligu.

Liverpool dělá věci trochu jinak a nahrazuje Maného mladšími, neetablovanými útočníky. To Jürgenu Kloppovi vyhovuje, chce z nich udělat své hráče. Itálie už nepřitahuje hvězdy jako v 90. letech. Svět jenom zaznamenal, že Juventus prodal Matthijse de Ligta do Bayernu za zhruba 70 milionů eur.

Přesto, dvě osobnosti z přestupového léta vystupují. Nejprve Erling Haaland (22), který exceloval v bundeslize, přestoupil do Man City za dobrých 60 milionů eur. Tým stále více přesvědčuje díky rukopisu trenéra. Většinovým vlastníkem City je vládnoucí rodina Spojených arabských emirátů, s jejichž penězi Pep Guardiola rozvinul City v jeden z velkoklubů. Nyní má to, co mu dosud chybělo: útočníka, který se může po boku Kevina De Bruyna stát klíčovou postavou.

Na druhou stranu neklapl přestup Kyliana Mbappého (23), PSG odolalo náporu Realu Madrid podobně jako TikTok od Microsoftu. PSG, kopie modelu Realu, má nyní poprvé identifikační postavu. Majitelé za to zaplatili nemalé peníze. Mbappému zvýšili roční plat na 100 milionů eur a dali mu prémii 200 milionů. Klub koneckonců patří katarskému emírovi, který nechal pro letošní mistrovství světa postavit osm nejmodernějších stadionů. Se svými lidmi obrací sportovně-politický svět naruby.

Ať to stojí cokoliv. PSG a City jdou touto cestou nejdůsledněji. Pro jednou si zajistili dva modré žetony s největší fantazií. Haaland a Mbappé se mohou díky svému talentu a věku prosadit i v průběhu dekády.

Evropský fotbalový trh vzkvétá. Pandemie skončila. Loni UEFA vyplatila v Lize mistrů víc než 2,7 miliardy eur. Do fotbalu navíc proudí stále víc peněz zvenčí. „Zaznamenáváme nárůst externích investic v ligách velké pětky,“ uvádí nejnovější finanční zpráva společnosti Deloitte. Novými vlastníky jsou bohatí jednotlivci nebo soukromé investiční společnosti. „To podtrhuje atraktivitu fotbalu z pohledu investora.“

Todd Boehly, generální ředitel jedné americké holdingové společnosti, a jeho konsorcium koupili Chelsea za 3 miliardy dolarů. Klub byl ranní ptáče, před dvěma desetiletími ruský oligarcha Roman Abramovič udělal z Chelsea špičkový klub s dobrými 300 miliony liber za tři roky. Podle Boehlyho hodnocení nejvýznamnější značky výrazně zvýší svou hodnotu.

Potvrzují to i čísla Forbesu: vládnoucí rodina z Emirátů v průběhu let investovala do City zhruba dvě miliardy eur a dnes je hodnota klubu víc než dvojnásobná. Pak jsou tu politické zisky pro majitele, kteří si sportem pěstují image a kontakty.

Liga mistrů přináší vzrušující fotbalové noci, jako bylo loňské semifinále mezi Realem a City. Je ale soutěž, kterou může vyhrát jen asi pět klubů, tou soutěží, kterou současná Evropa potřebuje? „Liga mistrů postrádá nepředvídatelnost,“ píše New York Times. Je to „soutěž nerovných“, působí jako „přehlídka nevyhnutelného“. PSG vs. City, souboj geopolitických rivalů z Blízkého východu, by tedy byl logickým finále.

Ale ještě nebylo dosaženo konce, říká Deloitte. Další, Newcastle United, roztáčí cenovou spirálu. Za Švéda Alexandra Isaka (22), který se na rozdíl od Haalanda v Dortmundu neprosadil, klub zaplatil 70 milionů eur. Konkurenceschopnost v Lize mistrů bude extrémně nákladnou záležitostí. Se dvěma miliardami dolarů už to nepůjde.

Nový majitel Newcastlu si to může dovolit. Jeho majetek se odhaduje na 320 miliard dolarů. Je jím královský palác Saúdské Arábie.

„Pohledy fotbalisty“ je sloupek Philippa Lahma v německém internetovém magazínu Zeit Online. Kapitán mistrů světa a turnajový ředitel EURO 2024 v něm analyzuje fotbalová témata a hovoří o jejich strategické důležitosti pro společnost, ekonomiku a politiku. Sloupek je publikován v několika evropských zemích ve vybraných médiích, mezi která patří i deník Sport. Dialog s Lahmem vede Oliver Fritsch, sportovní redaktor Zeit Online.