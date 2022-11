Mistrovství světa do Kataru nepatří. Může ale posílit solidaritu a odolnost

KOMENTÁŘ PHILIPPA LAHMA | Jako turnajový ředitel EURO 2024 se v současné době setkávám s mnoha lidmi z obrovské německé fotbalové základny. Jsou to děti v dresech, se kterými si dělám selfíčka, trenéři mládeže, kteří své hráče učí pravidlům, předsedové malých klubů, kteří jsou desítky let dobrovolníky. Všichni milují lehkost fotbalu, znají jeho výchovnou sílu, oceňují jeho význam pro naši komunitu. Když se však rozhovor stočí na Katar, jejich tón zvážní. Mnozí zvažují, že poprvé v životě dobrovolně vynechají mistrovství světa. V minulosti byl šampionát lidovým svátkem, pro děti jakousi motivací do života. Dnes některé amatérské kluby uvažují o ponechání pivních stolů a pláten ve skladu. Co mi to znovu objasňuje? Že dát mistrovství světa Kataru byla chyba. Nepatří tam!